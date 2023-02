Meteo, crollano le temperature: dove tornano freddo e pioggia

Fine febbraio all'insegna del freddo e della pioggia. In alcune aree, anche della neve. Un meteo decisamente invernale quello che ci attende per oggi lunedì 27 febbraio, ma anche domani martedì 28. Come spiegano di esperti di 3bmeteo, correnti d'estrazione artica porteranno un netto crollo termico su tutta la Penisola e la formazione di un minimo depressionario a ovest della Corsica provocherà instabilità, specie al Centro, con rovesci sparsi e nevicate a bassa quota.

Nel dettaglio oggi lunedì 27 febbraio sono attesi rovesci sparsi anche temporaleschi, soprattutto su Campania e Molise e al pomeriggio anche sul Salento e Sardegna. Nevicate oltre i 200 metri tra Toscana, Umbria e Marche settentrionali, oltre che sulle pedemontane dell'Emilia-Romagna. Neve abbondante tra Abruzzo e Lazio ma oltre i 1000 metri. Fenomeni nevosi deboli al mattino sul Piemonte occidentale fino a quote pianeggianti. Più asciutto altrove con anche qualche parziale schiarita. Temperature in forte calo e vento di burrasca su Liguria, Toscana e alto Adriatico.

Per oggi è in vigore il bollettino della Protezione civile con allerta gialla su dieci regioni.

Domani, martedì 28 febbraio, attese piogge su medio Adriatico, Viterbese, Sardegna e Sicilia occidentale con anche qualche temporale. Residue nevicate a 100-200 metri sul Piemonte occidentale. Più asciutto con schiarite altrove. Dal pomeriggio si maltempo diffuso al Centro-Sud con rovesci e temporali più probabili sulle Isole maggiori, Campania, Lazio e Abruzzo. Neve dai 500 metri tra Toscana, Umbria e Marche, oltre i 1200-1400 metri in Abruzzo. Schiarite al Nord. Temperature in rialzo al Sud, stabili altrove. Ancora burrasca di Grecale sull'alto Tirreno e alto Adriatico.

Nei primi giorni di marzo l'Italia sarà ancora ostaggio di una fredda circolazione depressionaria con piovaschi sparsi ma anche neve a quote medio-basse, in particolare sulle regioni centrali nella giornata di mercoledì 1.