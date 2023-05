Bel tempo con le ore contate: torna la pioggia

Nulla di buono sul fronte meteo. Dopo la parentesi calda delle ultime ore, sta per tornare la pioggia. Secondo gli esperti di 3bmeteo, quella che si va configurando per le prossime ore sull'Italia è una situazione meteo piuttosto complessa.

Il cambiamento si dividerà in due fasi. Nella prima parte della giornata di oggi, domenica 7 maggio, soprattutto nel pomeriggio avremo la possibilità di qualche primo temporale anche forte al Nord, ce ne sono stati già in nottata tra il Piemonte e la Lombardi. Poi verso sera e nelle prime ore della notte i fenomeni che potranno essere più forti, localmente associati a grandinate e nubifragi. Il settore più interessato sarà il Nordovest, prevalentemente il Piemonte e la Lombardia, a tratti anche l'Emilia occidentale e il Triveneto ma sull'Emilia i Fenomeni non dovrebbero risultare intensi. Attesa la pioggia anche sulle isole.

Le temperature saranno stazionarie nei valori massimi o in leggero ulteriore aumento al Sud. In diminuzione le minime al Nord.