Arriva Nerone e porta il grande caldo sull'Italia

Dal Sahara punta dritto verso l'Italia. Torna l'anticiclone africano e lascia presagire un meteo rovente per i prossimi giorni con caldo e afa. Secondo gli esperti di 3bmeteo la data "x" è quella di domenica 13 agosto.

Ancora oggi 10 agosto l'Italia è lambita sul suo estremo bordo orientale da un flusso di correnti fresche di matrice scandinava che determina un po' di variabilità e qualche isolato piovasco sulle Alpi Altoatesine e Giulie. Secondo gli esperti "nel weekend, soprattutto da domenica, la massa d'aria sub tropicale inizierà a raggiungere lo Stivale e a portare caldo localmente intenso. Contemporaneamente avremo anche un po' di instabilità diurna sulla cerchia alpina con qualche temporale isolato che potrà risultare anche forte".

Le previsioni meteo per oggi 10 agosto e domani 11 agosto

Oggi, 10 agosto, il tempo sarà stabile e soleggiato. Una "modesta variabilità" è indicata nel pomeriggio sulle Alpi orientali.

Situqazione sostanzialmente invariata per venerdì eccetto qualche annuvolamento diurno sulle Alpi e l'Appennino meridionale calabrese che potrà associarsi a qualche isolato temporale di calore.

Le previsioni meteo per il weekend

Sabato inizierà l'avvicinamento dell'anticiclone africano. Atteso qualche temporale pomeridiano o serale in più sulla cerchia alpina e un generale aumento delle temperature al Centro Nord e sulla Sardegna, che potranno risultare anche sopra media, aumenterà anche un po' l'afa. Al Sud tempo soleggiato. Domenica il caldo tenderà a intensificarsi ulteriormente al Centro Nord con massime sopra media e punte di 36/37°C. Caldo in forte aumento in Sardegna.

