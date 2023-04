Ancora temporali e grandine: le regioni bersagliate dal maltempo

Italia ancora ostaggio delle correnti fredde che arrivano dall'Europa nord orientale. Questo significa previsioni meteo all'insegna dell'instabilità almeno nel breve termine. Per oggi, martedì 18 aprile, la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla su sette regioni: Calabria; Abruzzo; Basilicata; Molise; Puglia; Sicilia e Lazio.

"Un nuovo impulso di aria fredda dal Baltico si muoverà velocemente verso sudovest attraversando la Polonia nella giornata di mercoledì e raggiungendo mercoledì sera le Alpi centro orientali", avvertono gli esperti di 3bmeteo. Piogge, rovesci, temporali e grandinate che finora hanno bersagliato soprattutto le regioni del Centro e del Sud, si sposteranno al Nord. Una certa instabilità andrà a interessare anche le regioni centrali ma si tratterà per lo più di un'instabilità diurna con dei temporali in formazione lungo l'Appennino. Il Sud sarà invece al riparo dalla pioggia.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 aprile

Al mattino al Nord condizioni ampiamente soleggiate, dal pomeriggio rovesci e temporali che tra la sera e la notte potranno risultare forti. Al Centro mattinata abbastanza soleggiata seguita da un pomeriggio con possibilità di temporali sulle zone interne, soprattutto lungo l'Appennino ma localmente fino all'entroterra costiero. Sud, mattinata con nubi irregolari e ampie schiarite ma migliora la sera. Temperature in lieve aumento.

Le previsioni meteo per giovedì 20 aprile

Al Nord giornata di maltempo e temporali con neve sulle Alpi dai 1500 metri. Al Centro, soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo i rilievi, fenomeni in attenuazione serale. Sud soleggiato con modesta variabilità diurna sui rilievi associata al più a qualche isolato piovasco. Temperature in calo al Nord, stabili o in lieve aumento altrove. Venti moderati meridionali con mari mossi.