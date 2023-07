Luglio inizia all'insegna del maltempo: le regioni a rischio

Il mese di luglio si apre con pioggia e temporali. Il fronte meteo regala scorci poco estivi. La parola d'ordine è "instabilità" con acquazzoni e temperature in calo. Per oggi, 1° luglio, la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per rischio temporali sulla Toscana. Ma sarà una giornata scandita dalla pioggia su gran parte dello Stivale.

Proprio a causa del maltempo il Palio Marinaro di Livorno è rinviato al 2 luglio. Sempre a Livorno, dppo le intense piogge delle ultime ore, il sindaco Luca Salvetti ha imposto il divieto temporaneo preventivo di balneazione in alcune aree cittadine.Sono interessati gli specchi d'acqua Bellana, Terrazza Mascagni e Accademia Sud. L'ordinanza è stata disposta dopo la segnalazione dell'avvenuta attivazione di alcuni scaricatori di piena della rete fognaria, in seguito alle intense piogge. Asa ha segnalato un possibile sversamento anche al Rio Felciaio, la cui foce era però già stata interdetta ai bagnanti per tutta la stagione 2023.

Sempre per sabato 1° luglio allerta gialla su: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, rovesci e temporali nella prima parte della giornata interesseranno Lazio, Umbria, basse Marche e Abruzzo per transitare poi su Molise, Campania (specie settentrionale) e medio-alta Puglia. Il passaggio lascerà tuttavia in eredità una moderata instabilità che si manifesterà nel pomeriggio/sera con nuovi rovesci o temporali su zone interne del Centro nonché localmente Murge e coste del medio Adriatico. Tempo instabile anche al Nordest. Temperature in calo al Centro Nord, in lieve rialzo al Nordovest.

Le previsioni meteo per domenica 2 luglio

Domenica 2 luglio il vortice si porterà gradualmente sui Balcani quindi avremo una giornata più soleggiata, ma non ancora del tutto stabile. Altri rovesci interesseranno inizialmente il basso versante tirrenico mentre nel pomeriggio temporali e scrosci di pioggia si formeranno a macchia di leopardo su Appennino, Alpi e Prealpi sconfinando qua e là sulla fascia pedemontana.

