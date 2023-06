Meteo 2 giugno: le previsioni da venerdì a domenica

Giugno inizia con pioggia e grandine e per il ponte del 2 non ci sono buone notizie. La parola chiave sul fronte meteo resta una: instabilità. L'Italia paga il conto delle correnti fredde che arrivano dal nord Europa.

Le previsioni meteo di venerdì 2 giugno

La giornata di venerdì 2 giugno sarà divisa a metà: inizia col sole e qualche disturbo solo tra le Isole maggiori e l'estremo Sud per la presenza alle basse latitudini di un vortice africano. Nel pomeriggio cambia tutto e arrivano i temporali accompagnati anche dal vento. Saranno più diffusi sulle zone interne delle regioni centro meridionali. L'instabilità al Nord sarà meno accentuata ma sono possibili temporali, anche in Emilia Romagna. In nottata qualche rovescio o temporale potrebbe ripresentarsi sui settori prealpini del Triveneto e marciare verso quelli di Lombardia e Piemonte.

Le previsioni meteo di sabato 3 giugno

Sabato 3 giugno invece la pioggia si presenta già al mattino tra Piemonte e Lombardia per poi coinvolgere anche le altre regioni. Pioggia anche al Sud, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, dell'Appennino molisano, campano, calabrese e lucano. Difficilmente qui i fenomeni dovrebbero andare a disturbare le pianure costiere e i litorali.

Le previsioni meteo di domenica 4 giugno

I temporali saranno una costante anche per domenica. Al Centro l'instabilità sarà prevalentemente pomeridiana e destinata alle zone interne ma con possibilità che qualche fenomeno possa sbordare fino al litorale toscano. Le temperature potrebbero diminuire un po' al Centro Nord.

