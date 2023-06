Ponte 2 giugno: rischio temporali, ma 15 milioni di italiani in viaggio

Un lungo weekend in cui si alterneranno precipitazioni e schiarite. Ma il meteo instabile che dovrebbe colpire prima il Centro-Sud per poi spostarsi al Nord, non sembra aver scoraggiato più di tanto gli italiani: secondo Confcommercio, sono 15 milioni coloro che si sono messi in viaggio per sfruttare il ponte del 2 giugno.

Le previsioni

L'Italia continua a pagare il conto delle correnti fredde che arrivano dal nord Europa. Oggi venerdì 2 giugno l’instabilità dovrebbe riguardare in prevalenza le zone interne del Centro, il Sud e le Isole, con precipitazioni attese principalmente nel pomeriggio o in serata. Da sabato, il meteo "pazzo" dovrebbe spostarsi al Centro Nord, con piogge e schiarite attese da Roma in su. In questo contesto, le temperature rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali.

Le previsioni meteo di sabato 3 giugno

Sabato 3 giugno la pioggia si presenta già al mattino tra Piemonte e Lombardia per poi coinvolgere anche le altre regioni. Pioggia anche al Sud, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, dell'Appennino molisano, campano, calabrese e lucano. Difficilmente qui i fenomeni dovrebbero andare a disturbare le pianure costiere e i litorali.

Le previsioni meteo di domenica 4 giugno

I temporali saranno una costante anche per domenica. Al Centro l'instabilità sarà prevalentemente pomeridiana e destinata alle zone interne ma con possibilità che qualche fenomeno possa sbordare fino al litorale toscano. Le temperature potrebbero diminuire un po' al Centro Nord.

Italiani in viaggio

Sono quasi 15 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno, secondo l'Osservatorio turismo di Confcommercio Swg. Solo il 4% di coloro che avevano programmato una vacanza per il lungo weekend ha rinunciato a farlo per via delle condizioni meteo. Mare e città d'arte sono le mete preferite dai turisti italiani, i quali spenderanno in media 400 euro a testa per il ponte. Uno su dieci andrà all'estero. Il giro d'affari generato sfiorerà i sei miliardi di euro, dice Confcommercio.

Continua a leggere su Today