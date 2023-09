Meteo, torna il grande caldo: nel weekend picchi fino a 35 gradi

Sole e caldo: il weekend del 9-10 settembre sarà decisamente estivo con temperature fino a 35 gradi. Gli esperti di 3bmeteo spiegano che "il vortice Daniel sta continuando a incamerare aria calda e umida dalla superficie del Mediterraneo e la sua transizione verso connotati tropicali è ormai quasi netta". Entro la giornata di sabato Daniel acquisterà ancora più energia diventando un vero e proprio ciclone mediterraneo ma a quel punto non avrà più una storia sull'Italia. L'unico effetto molto secondario che il vortice potrà avere su alcune delle nostre regioni, quelle meridionali, sarà stimolare la formazione di qualche temporale pomeridiano sui rilievi della Sicilia e della Calabria nella giornata di sabato. Nel weekend il sole sarà la nota dominante e le temperature saranno sopra la media. Sabato 9 settembre punte di 33/34°C potranno essere raggiunte in Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania. Massime fino a 31/32°C saranno possibili in Valpadana, Puglia, Basilicata.

Domenica farà ancora più caldo. In Sardegna si potranno toccare i 35°C, 32/33°C saranno possibili anche in Valpadana, 34°C si toccheranno ancora su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Rispetto alla media trentennale saranno valori fino a 6/8°C più alti del normale.

