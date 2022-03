Sbalzo meteo: 20 gradi di differenza tra giorno e notte

Calma piatta, anticiclone su tutta l`Italia, rischio fenomeni estremi assente, vento debole, nebbie assenti, mari tranquilli. Ma, proprio a causa della calma piatta e dei cieli stellati, avremo forti sbalzi termici tra il giorno e la notte: il salto previsto si aggira intorno ai 20 gradi, da minime vicino allo zero a massime decisamente primaverili ed in aumento. E' questo il quadro tracciato da ilMeteo.it, un`ampia escursione termica con il consiglio di adottare un vestiario "a cipolla".

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, in questo quadro di sbalzi termici e di calma piatta meteorologica, conferma infatti la presenza dell'anticiclone Norreno: con l`alta pressione non si muoverà nemmeno una foglia e ovviamente non pioverà; solo da venerdì ci attendiamo un aumento delle nubi sulla Sardegna, mentre il weekend sarà più incerto. Incerto ma tutto sommato soleggiato e caldo sulle peninsulari, solo tra Sardegna e Sicilia sono attesi dei piovaschi un po` più fastidiosi. Comunque - sbalzi termici a parte - da Nord a Sud previste temperature gradevoli e un primo vero assaggio di Primavera.