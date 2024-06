In arrivo forti temporali, diramata l'allerta meteo su 7 regioni

In mezza Italia l'estate tarda ad arrivare. E se nel Nord Europa si registrano temperature inferiori alle medie di stagione, nel Nord Italia si susseguono i temporali con un'instabilità che potrebbe presto riguardare anche il centro della Penisola.

In particolare, le precipitazioni potrebbero superare, nel Triveneto e in Lombardia la soglia di 80 e 100 millimetri, mentre per la giornata di domani, mercoledì 12 giugno, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per le forti precipitazioni in Lombardia, anche a Milano e in parte del Piemonte.

Il meteo di mercoledì 12 giugno

Nella giornata di mercoledì 12 giugno, il meteo sarà instabile fin dalle prime ore della mattina su Liguria orientale, Lombardia, Emilia, Triveneto e Piemonte. L'instabilità si acuirà nel pomeriggio di domani, con rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandinate in tutto il Nord Italia.

Le cose andranno meglio al Centro, con la sola eccezione dell'interno della Toscana e soprattutto al Sud dove ci sarà nuvolosità diffusa, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in calo al Nord, stabili altrove.

Il meteo di giovedì 13 giugno

Le cose cambieranno però nella giornata di giovedì. La giornata sarà ancora instabile al Nord, ma in progressivo miglioramento. Liguria orientale, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto saranno ancora interessate da rovesci che potranno acuirsi nelle ore pomeridiane. Ma il maltempo si sposterà soprattutto al Centro dove, a partire dal pomeriggio, sono attese precipitazioni, anche con grandinate tra Toscana interna, il Lazio interno, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo.

Più stabile la situazione al Sud, dove si registreranno solo possibili temporali isolati, sul versante adriatico, tra Molise e Puglia. Le temperature sono attese in calo anche al Centro.

Previsioni per venerdì 14 giugno

Le cose cambiano nuovamente dal prossimo venerdì, atteso come una giornata stabile e soleggiata su tutta la Penisola. Si registrerà solo qualche nube sparsa sui settori alpini e prealpini, più diffusa nelle ore pomeridiane ma associata a fenomeni del tutto sporadici.

Le temperature saranno però in calo ovunque, anche al Sud, mentre i mari saranno generalmente mossi o molto mossi.