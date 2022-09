Meteo, l'estate è un ricordo: tornano temporali e grandine

Il maltempo è tornato a fare irruzione sull'Italia: le correnti fredde provenienti dal Nord Europa hanno fatto il loro ingresso attraverso le regioni settentrionali, portando i primi effetti sul territorio. Il fronte freddo che dovrebbe attraversare l'Italia durante il fine settimana coinvolgerà soprattutto il versante adriatico Sul finire della settimana il fronte scandinavo si allontanerà verso i Balcani e le condizioni atmosferiche miglioreranno su tutto lo Stivale, anche se le temperature subiranno una netta diminuzione fin sulle regioni meridionali, dove l'estate terminerà bruscamente.

Meteo, previsioni 17-18 settembre

Cosa succederà nel fine settimana? Secondo gli esperti di 3bmeteo, per la giornata di domani, sabato 17 settembre, sono previsti rovesci diffusi e a tratti intensi fino al mattino al Nordest, con fenomeni anche temporaleschi in estensione a est Lombardia ed Emilia Romagna, anche se in graduale attenuazione da nord nel corso della giornata con tendenza a schiarite. L'ondata di maltempo dovrebbe "schivare" il Nordovest, dove il tempo rimarrà soleggiato salvo un po' di variabilità fino al mattino sui confini alpini.

"Sulle regioni centrali - scrivono i meteorologi - peggioramento in mattinata con piogge e temporali anche intensi a partire da Marche, alta Umbria e alta Toscana (specie interna), localmente accompagnati da grandine, colpi di vento e nubifragi, in estensione in giornata verso sud ma in forma più attenuata. Saltate le coste laziali e gran parte del Lazio, con tempo spesso soleggiato". Le condozioni dovrebbero migliorare in serata, soprattutto al Nord, mentre al Sud il tempo rimarrà ancora instabile, con fenomeni temporaleschi su basso Tirreno e Lucania, localmente fin su Calabria ionica e Salento, ma con fenomeni in graduale attenuazione in giornata.

Nella giornata di domenica 18 settembre si tornerà a vedere il bel tempo su tutto il territorio italiano salvo residui addensamenti sulle Alpi confinali orientali e residua variabilità fino al mattino tra basso Adriatico e settore ionico, in diradamento. Per quanto riguarda le temperature, è atteso un brusco calo termico nelle regioni meridionali. Attesi valori all'alba anche intorno a 10-12°C su Val Padana e zone interne del Centro Italia, prime gelate notturne sulle Alpi fin verso i 1500m di quota.