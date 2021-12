Meteo, sarà un Natale bagnato (ma non per tutti): le previsioni per il 25 e 26 dicembre

L'anticiclone è in declino e tra Natale e Santo Stefano su diverse regioni italiane si prevedono nuvole e rovesci. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che dovrebbe raggiungere la penisola proprio nei giorni clou delle feste natalizie. Un primo impulso instabile arriverà già alla vigilia di Natale: gli esperti del sito iLMeteo.it prevedono un generale aumento della nuvolosità su molte regioni del nord e parte del centro con il rischio di precipitazioni su Liguria e alta Toscana che nel corso della giornata viene esteso anche ad altre regioni.

Meteo: che tempo farà a Natale e Santo Stefano

Andrà peggio il 25 dicembre, giorno di Natale: rovesci anche di forte intensità, a carattere temporalesco, potrebbero colpire la Liguria di Levante, Toscana e Lazio, specie sul versante tirrenico. Nel corso della giornata si prevedono piogge anche su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto della penisola il tempo dovrebbe essere per lo più sereno o comunque poco nuvoloso. Farà dunque bel tempo al sud e nelle isole dove le temperature saranno anche piuttosto miti per la stagione con massime fino a 18°C su Sicilia e Sardegna e Calabria.

La perturbazione atlantica insisterà sulla penisola anche domenica 26 dicembre, giornata di Santo Stefano. Gli esperti prevedono piogge al Nordest, in Lombardia e in estensione nel corso della giornata a tutte le regioni del Centro dove non sono neppure da escludersi temporali e grandinate. Questo impulso perturbato raggiungerà in parte anche le regioni meridionali, in particolare la Campania, ma anche Basilicata e Puglia. Insomma, per molti italiani sarà un Natale con l'ombrello. Ma d'altra parte l'inverno è appena iniziato.