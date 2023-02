Tracollo termico e nevicate fino in pianura: le regioni e le città interessate

Tracollo termico e nevicate fino in pianura. Il cambio di scenario, di cui parliamo da giorni, si concretizzerà nella giornata di domenica 26 febbraio quando la penisola subirà l'incursione di una nuova incursione di aria gelida proveniente da nord. La novità delle ultime ore è che al nord le precipitazioni nevose potrebbero essere ben più copiose di quanto ci si attendeva.

I meteorologi si mantengono cauti perché la situazione appare ancora in evoluzione, ma ci sono molti indizi che quello che ci aspetta è un vero e proprio colpo di coda dell'inverno con temperature rigide e neve anche a quota basse. Ed è anche inutile dire che per le regioni del nord si tratta della classica "manna dal cielo" visto il rischio siccità che si profila ancora una volta all'orizzonte. Ma andiamo a vedere le previsioni nel dettaglio.

Meteo: dove nevicherà tra domenica e lunedì

Secondo 3BMeteo, entro la sera di domenica potrebbe nevicare sui settori pianeggianti di Piemonte e Lombardia, sulle colline della Toscana, così come sulle pedemontane dell'Emilia Romagna oltre i 100-200 metri. In serata pioggia mista a neve potrebbe cadere anche in Liguria fino a Genova. Si attendono anche piogge e rovesci al centro-sud. Il fronte perturbato dunque interesserà gran parte delle regioni, ma la quota neve sarà via via più alta man mano che ci si sposta a meridione e l'aria si riscalda. Tra Toscana, Umbria e Marche potrebbe dunque nevicare a quote comprese tra i 300 e gli 800 metri, solo a partire da 800-1000 metri tra Lazio e Abruzzo.

La giornata più instabile sarà probabilmente quella di lunedì. Gli esperti di 3BMeteo segnalano possibili nevicate "fino a quote di pianura su Piemonte, Liguria interna, Lombardia ed Emilia". I fiocchi bianchi dovrebbero cadere anche sulla Liguria, sull'Appennino Tosco-Emiliano la neve sarà abbondante mentre al centro solo le zone montuose saranno interessate dai fenomeni nevosi.

Saranno quasi certamente interessate dalle nevicate molte città del nord: Torino, Milano, Bergamo, Parma, Alessandria, Pavia, Cuneo e forse (ma in quest'ultimo caso c'è qualche dubbio in più) anche Genova. Lo ripetiamo: si tratta di previsioni da prendere con qualche cautela, ma restano ormai pochi dubbi che ci troviamo di fronte a una nuova fase fredda e instabile.

Rispetto all'ultima perturbazione (che ha portato tanta neve anche a quote collinari sull'Appennino) questa volta le nevicate dovrebbero interessare soprattutto il centro-nord. Il tutto accompagnato da un tracollo delle temperature sulle regioni settentrionali e in parte anche al centro a partire da domenica sera. Rispolverate guanti e giacconi, l'inverno sta per tornare.