Meteo, ancora maltempo e gelo: torna la neve a bassa quota? 

Il freddo continua a tenere in scacco l'Italia: un vortice di aria gelida di origine artica sta attraversando il Paese, con temperature basse e precipitazioni, anche nevose. Già a partire da domani, mercoledì 12 gennaio, saranno diverse le regioni interessate dal maltempo, con la neve che potrebbe cadere anche a bassa quota: nelle prossime ore il tempo risulterà un po' instabile sui rilievi centrali adriatici, sulle zone interne della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Mercoledì un rapido vortice attraverserà l'Italia centrale per poi raggiungere rapidamente la Tunisia. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, il tempo tenderà a peggiorare nelle Marche, in Abruzzo e in Umbria, con la perturbazione che poi si sposterà verso la Sardegna orientale, interessando parzialmente pure il Lazio (specie il settore centro-meridionale) e in ultimo la Sicilia.

Meteo, torna la neve a bassa quota?

In questo contesto la neve tornerà a scendere a quote di collina, localmente pure su alcuni tratti di pianura (in generale quote fino a 2-300 metri al Centro, anche sul Lazio e 500 metri in Sardegna). Al Nord si vedranno già i primi segni dell'avanzamento dell'anticiclone che da giovedì e almeno fino a tutto il weekend conquisterà tutto il Paese. I venti soffieranno ancora molto forti di Grecale sul Mar Tirreno, sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature continueranno a rimanere molto basse su tutte le regioni (solo 4-5°C di giorno al Nord, 10 al Centro e 13 al Sud), con intense gelate al Settentrione (fino a -5°C a Milano e Torino) e sulle zone interne del Centro.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

L'ondata di gelo dovrebbe però avere i giorni contati, infatti, a partire dal prossimo fine settimana, i valori cominceranno ad aumentare, con il sole che dovrebbe splendere su tutta la penisola. In attesa del weekenb, ecco nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni: