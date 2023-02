Meteo, temperature giù di 8-10 gradi. E torna anche la neve

Riecco il freddo. Con l'arrivo di correnti freddi dal nord Europea le temperature sono destinate a subire un crollo termico di diversi gradi. Saranno in particolare le regioni centro-settentrionali quelle in cui il termometro si abbasserà di più. In particolare, riferisce 3BMeteo, al Nord e sul medio alto Adriatico si potranno perdere fino a 8/10°C rispetto alla giornata di sabato. In tutte le regioni settentrionali le temperature saranno sotto alla media del periodo. E così sarà pure nelle Marche, in alta Toscana e nella zona di Perugia. Altrove si rientrerà nella media di fine febbraio mentre restano sopra media Puglia, Calabria e Sicilia.

Il trend proseguirà nella giornata di lunedì con un ulteriore calo termico al Nord che questa volta colpirà anche il Sud. In Sicilia le massime non andranno oltre i 17 gradi, laddove oggi i valori superano (talvolta di slancio) anche i 20. Insomma, l'inverno sta per tornare un po' dovunque.

Dove nevicherà domenica

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose è necessario fare una precisazione. Sempre da 3BMeteo spiegano infatti che le regioni del Nord resteranno "pressoché all'asciutto salvo che sull'estremo Nordovest" dove ci potrà essere qualche nevicata, "anche fino a quote pianeggianti e localmente abbondante sul Cuneese". Nel corso della notte sono previste nevicate anche a quote molto basse tra alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano, Umbria e alte Marche. Sul resto dell'Appennino i fiocchi cadranno solo a quote più elevate.