Allerta meteo, freddo e tanta neve: tutte le previsioni

L'inverno è arrivato in Italia, portando freddo e maltempo: previsti giorni di neve e vento. Oggi è allerta arancione in Campania. Gialla in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A causa del maltempo nel Beneventano è crollata parte del cimitero di Sant'Agata dei Goti: 20 bare e 80 urne sono finite in un torrente.

La discesa di correnti d'aria gelide direttamente dal polo nord nel bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano (Francia Sud-orientale) porterà un crollo verticale delle temperature con valori termici sotto le medie climatiche di circa 7/8°C al Centro-Sud.

Allerta meteo oggi

Una vasta e profonda saccatura protesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo, convoglia sul nostro Paese masse d’aria fredda innescando, nella prossima notte, la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali. Il successivo spostamento di tale struttura verso l’Adriatico determinerà un progressivo e marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche al Centro-Sud e sulle isole, con intensi venti, precipitazioni da sparse a diffuse e localmente temporalesche, oltre ad una diminuzione delle temperature con conseguenti nevicate fino a bassa quota.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di venerdì 20 gennaio, nevicate da sparse a diffuse a quote al di sopra dei 500-600 metri sulla Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria ed Emilia-Romagna; venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione dalla tarda mattinata a Sicilia e Calabria, specie sui settori montuosi, ed a Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dal primo pomeriggio l’avviso prevede venti forti o di burrasca meridionali, con raffiche di burrasca forte sulla Puglia; nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri sulle zone vallive interne del Lazio meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise; nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 600-800 metri sulla Campania, in abbassamento fino ai 400-600 metri sulle zone interne settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Oggi dunque è allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e allerta gialla sui restanti settori. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna.

Le previsioni per il weekend 21-22 gennaio

Le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com: sarà un weekend di freddo e maltempo. Sabato 21 vortice in spostamento verso l'Adriatico. Ancora maltempo al Centro-Sud, rovesci e temporali localmente intensi su Campania, Calabria e regioni adriatiche, possibili allagamenti e criticità. Piogge più sparse alternate a schiarite sulle Isole Maggiori. Nevicate abbondanti oltre i 200-400m, sopra i 500-600m in Sardegna. Più stabile e soleggiato al Nord, in Toscana e sul Siracusano. Vento generalmente disposto dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 60-80 km/h possibili specie sulle aree tirreniche e medio-alto Adriatico, mentre tra Ionio e Adriatico meridionale avremo venti burrascosi da Sud. Mareggiate sulle coste esposte, moto ondoso in calo rispetto al giorno precedente tra Calabria tirrenica e Sicilia. Ulteriore calo termico, con temperature minime sotto zero nelle aree interne del Centro e al Nord, massime ovunque comprese tra 5 e 10°C.

Domenica 22 continua ad affluire aria fredda da Nord-Est in un contesto di generale variabilità al Centro-Sud tra nubi, schiarite ma anche rovesci e nevicate a bassa, fino a 100m tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo, oltre i 400m al Sud e in Sardegna. Ancora tempo stabile e ben soleggiato al Nord. Temperature massime comprese tra 5 e 10°C, freddo con gelate al mattino al Nord. Forte Bora sull'alto Adriatico con mare molto mosso sulle coste esposte.