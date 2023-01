Dove nevica oggi (e c'è anche allerta meteo arancione)

Continua ka fase di maltempo, con tanta pioggia e anche nevicate. Prevista oggi neve a quote molto basse, localmente fino in pianura, su alcune aree d'Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti di 3bmeteo.com, anche le pianure lombarde potranno vedere neve o pioggia a tratti mista neve, in particolare Pavese, Lodigiano, Cremonese. Fiocchi non esclusi anche tra Milano e Bergamo ma senza un accumulo di rilievo.

Neve oggi: le previsioni degli esperti

Un cosiddetto minimo depressionario in formazione sul Ligure e in movimento verso il Centro, con il supporto di un nucleo d'aria gelida in quota (fino a -35-/-36°C a 5500m) causerà instabilità nevosa fino a quote collinari e localmente pianeggianti sul Nord-Est, in Emilia Romagna, in Liguria, sulla bassa Lombardia e in generale al Centro. La neve cadrà dunque a tratti in pianura in primis sull'Emilia centro-occidentale, ma localmente anche su medio-bassa Lombardia e medio-basso Veneto.

Tra le città che potrebbero essere imbiancate segnaliamo Pavia, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, con accumuli variabili tra 1 e 8 cm a seconda delle zone, in aumento in prossimità della pedemontana appenninica (sull'Appennino tosco-emiliano accumuli anche superiori ai 15-20 cm dagli 800-1000 m di quota). Neve a tratti non esclusa anche tra Cremona, Mantova, su basso Veronese e ovest Rodigino, mista a pioggia tra Vicenza, Padova, Venezia, forse Verona e Ferrara. Sul resto del Nordest fiocchi solo a quote collinari. Da segnalare neve a quote collinari anche sulla Liguria centro-orientale con possibili temporali, grandine, graupel e neve bagnata a tratti non esclusa mista a pioggia anche sulla riviera in prossimità di Genova.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com rovesci di neve interesseranno anche il Centro a quote collinari se non a tratti quasi la pianura specie tra Toscana e Umbria: possibili bianche sorprese anche a Firenze, Prato, Arezzo, Siena e Perugia specie la sera. Nella notte successiva i fenomeni si sposteranno verso il resto del Centro-Sud con quota neve in calo fino a 400-600m, anche in Sardegna. Non si escludono temporali nevosi in Appennino.