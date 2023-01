Arriva la neve: le previsioni per tutta la settimana

Sarà una settimana di maltempo. L'inverno entra nel vivo. Piogge, temporali, grandinate, venti a tratti burrascosi di Libeccio in particolare al centrosud e sulle isole maggiori, con rischio nubifragi sul versante tirrenico. L'aria fredda nel frattempo dilagherà nelle regioni settentrionali favorendo nevicate a quote molto basse, ma successivamente anche sul resto della Penisola con neve a tratti in collina al Centro nella seconda parte della settimana, fin sotto i 1000 metri al Sud e rovesci di grandine piccola.

Arriva la neve

"Le temperature caleranno anche in modo netto, inizialmente soprattutto al Nord dove la neve cadrà a quote collinari se non a tratti anche in pianura" dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. Più nello specifico lunedì tra pomeriggio e sera risale un nuovo fronte con maggiore coinvolgimento del Nordest ed effetti più marginali sul Nordovest. Neve inizialmente dai 400-900m a seconda delle zone, ma in generale calo serale intorno ai 300-600m, a quote superiori sull'Emilia Romagna e sulle Alpi Marittime

Una nuova perturbazione, prevedono gli esperti di 3bmeteo.com, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina interesserà un po' tutto il nord Italia (quindi anche il nordovest sebbene ancora una volta le aree con le precipitazioni più abbondanti dovrebbero risultare quelle di nordest e Lombardia, mentre tra torinese e cuneese i fenomeni saranno scarsi se non localmente assenti). In questa fase la neve potrà cadere non solo a quote collinari ma a tratti anche in pianura, in particolare nella serata di martedì e su Piemonte orientale, entroterra savonese-genovese, Lombardia in generale, Emilia occidentale con fenomeni in esaurimento nella notte. Entro la mattina di mercoledì pioggia a tratti mista a neve possibile anche su medio-alte pianure venete e friulane, dove le precipitazioni si attarderanno contestualmente ad un miglioramento sul nordovest. In generale sulle Alpi la neve cadrà fino a quote di fondovalle.

Il maltempo ci terrà compagnia per tutta la settimana iniziata oggi. Una situazione destinata a perdurare dunque, con condizioni meteo-climatiche questa volta dai connotati decisamente invernali. Dopo il nord, infatti, freddo e neve a quote basse potrebbero indugiare al centrosud almeno fino al prossimo weekend, con temperature diffusamente sotto la media e gelate notturne.