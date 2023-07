Quando arriva la nuova "eccezionale" ondata di caldo e le previsioni meteo per il weekend 15-16-luglio

Mentre quasi tutto il centrosud boccheggia per il caldo, il maltempo giovedì ha colpito duramente al nord, con danni diffusi da Brescia a Trieste. In Friuli-Venezia Giulia le forti piogge sulle strade hanno causato una vittima. La paura è tornata anche nelle zone dell'Emilia Romagna devastata dall'alluvione di due mesi or sono. Grandine, nubifragi, tetti scoperchiati. Ma all'orizzonte fa già capolino una nuova potenziale eccezionale ondata di caldo.

L'apice del caldo tra il 16 e il 20 luglio

Cosa succederà dunque nel corso della prossima settimana? Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, la massa d'aria che ha raggiunto l'Italia già da più giorni si intensificherà a partire da lunedì e andrà ad alimentare la cupola di calore nordafricana che si posizionerà proprio sui nostra Penisola. Apice del super caldo tra il 16 ed il 20 luglio, con martedì giornata "peggiore".

La temperatura prevista alla quota di 1500m circa sarebbe da record per il periodo. Questo comporterebbe temperature molto elevate al suolo, localmente anche superiori ai 42-43°C al centrosud. I metereologi spiegano che la causa è da ricercarsi da una concausa di eventi. Il cambio di scenario ha portato una massa d'aria più fredda verso le Canarie. Come risposta è risalita una massa d'aria molto calda che in questi giorni sta portando temperature bollenti tra Nord Africa e Medio Oriente. Nel contempo i monsoni dell'Africa Occidentale spingono tutta la fascia anticiclonica sub tropicale verso Nord. Così l'Italia non solo si trova inserita nel flusso molto caldo ma si trova anche sotto i moti discendenti dell'anticiclone che causano un ulteriore aumento termico per compressione della massa d'aria.

Lo scenario ricorda quello delle estati dei primi anni 2000, caratterizzate da ondate di caldo intense e da record, per via di promontori che assumono comportamenti di eccezionalità sull'Europa.

Le previsioni meteo per il weekend 15-16 luglio

Sabato 15 luglio, sempre secondo le previsioni di 3bmeteo.com, sarà una giornata in prevalenza soleggiata sull'Italia, pur con formazione di qualche annuvolamento pomeridiano sulla dorsale appenninica centrale. Maggiori annuvolamenti saranno presenti già al mattino in prossimità delle Alpi occidentali, tendenti a provocare qualche rovescio o locale temporale tra il pomeriggio e le prime ore serali su Valle d'Aosta, alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale. Aumenteranno le temperature con massime fino a 38°C sulle zone interne delle isole maggiori.

Domenica 16 luglio giornata in prevalenza soleggiata sull'Italia, a parte un po' di variabilità sulle zone alpine centro-occidentali con qualche rovescio tra pomeriggio e sera su Valle d'Aosta orientale, Verbano e Valchiavenna. Ulteriore aumento delle temperature con picchi di 40/42°C sulle zone interne della Sardegna e sul Tavoliere delle Puglie. Poi, da lunedì, la "nuova ondata" entra nel vivo.

