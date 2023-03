Meteo, la primavera inizia con la pioggia: ma da domani cambia tutto

Alle 22,24 italiane di ieri è scattato l'equinozio, l'evento astronomico durante il quale i raggi solari sono perpendicolari all'asse di rotazione della Terra e la durata delle ore di luce eguaglia quella delle ore di buio. Nell'emisfero boreale è anche il momento in cui le ore diurne cominciano progressivamente ad aumentare, fino al solstizio d'estate. Insomma, siamo in primavera.

Oggi ancora un po' di maltempo sulle regioni centro meridionali: la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per la giornata di martedì 21 marzo. Le regioni interessate dall'allerta sono Abruzzo, Basilicata e Calabria per le quali l'allerta meteo è stata dichiarata per rischio temporali, a cui si aggiungono anche Puglia e Molise per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e vento teso.

Ultime fasi dunque della perturbazione in transito sull'Italia, con un po' di pioggia soprattutto sulle regioni del Centro Sud, prima che l'alta pressione torni a consolidarsi da domani. Inizierà una fase di tempo stabile e clima mite, con valori tipici della primavera inoltrata. Un 21 marzo con una certa instabilità atmosferica su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord orientale dove saranno possibili delle piogge, anche a sfondo temporalesco sulla Puglia, la Basilicata e la Calabria ionica. Nel corso del pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi anche al Sud con qualche ultimo piovasco in via di completo assorbimento entro sera.

Poi arrivano caldi giorni di inizio primavera, con il bel tempo che potrebbe subire qualche "incidente di percorso" soltanto nel weekend, con un po' di precipitazioni al nord.