Quando inizia la nuova ondata di caldo africano con 40 gradi

Sta per tormare il gran caldo, l'estate sta per entrare nel vivo proprio in concomitanza con il suo inizio "ufficiale" del solstizio. Confermata una nuova, intensa, ondata di calore. Questa settimana temperature molto al di sopra della norma, inizialmente sulla Spagna, successivamente sull'Europa centrale (Francia in primis) e poi sul centro-nord Italia. Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà progressivamente l’Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso ed afoso. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara "non mancheranno però anche locali quanto improvvisi temporali di calore tra le ore pomeridiane e serali, lunedì al Nord, da martedì soprattutto sull’Appennino, specie centrale, nonché occasionalmente sulle aree interne di Toscana, Lazio e sull’Umbria". Come detto "il caldo si farà sentire, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico dove si potranno raggiungere o superare punte di 32-33°C; qualche grado in meno lungo il versante adriatico complice una residua ventilazione settentrionale". Oltre al caldo si farà sentire anche l’afa, specie in Pianura Padana e in generale lungo i settori costieri e nelle grandi aree urbane, qui soprattutto nelle ore serali.

Ondata di caldo africano dal 17 giugno

"Dopo aver interessato Spagna e Francia, con punte di caldo notevoli e probabilmente in alcuni casi anche record, una intensa fiammata africana raggiungerà pure l’Italia da venerdì prossimo", avverte, che spiega anche che "in questa fase il caldo sarà in netta intensificazione, dapprima al Nord e lungo il versante tirrenico, ma successivamente anche sul resto d’Italia. Nel prossimo weekend non si esclude possano essere registrati picchi locali anche di 38-40°C sulle zone interne; meno caldo ma afa alle stelle lungo le coste", conclude l'esperto.

Nella settimana successiva invece il caldo africano potrebbe venire spazzato o quantomeno smorzato da rovesci e temporali anche violenti, in particolare al Centronord. Primi intensi temporali tuttavia potrebbero interessare già parte del Nord entro la fine di domenica.