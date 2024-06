Arriva la prima ondata di caldo estivo del 2024: le temperature previste

Arriva la prima vera ondata di caldo del 2024. Nei prossimi giorni le temperature sono destinare ad impennarsi per la rimonta dell'anticiclone africano che farà affluire masse di aria calda sulla penisola. Lunedì e martedì saranno due giornate calde soleggiate quasi ovunque, ma piuttosto interlocutorie dal punto di vista dei valori termici che non subiranno scossoni rispetto al trend di questo inizio giugno. Il vero rialzo, spiegano gli esperti di 3BMeteo, ci sarà invece giovedì 6 giugno quando le temperature toccheranno anche i 31-32° C nelle regioni più a sud e i 29°/30° C nell'Italia centrale, mentre al nord la colonnina di mercurio dovrebbe fermarsi sui 28° C.

E venerdì 7 giugno farà ancora più caldo. Se al centro-nord (e in Campania) si raggiungeranno i 30-31 gradi, in Puglia e Sicilia il termometro si spingerà fino ai 34° C, mentre in Sardegna si potrebbero toccare punte di 35° C.

Insomma, sarà un clima a tutti gli effetti estivo in un periodo che, almeno finora, è stato caratterizato da una instabilità piuttosto diffusa che ha tenuto molti italiani lontani dalle spiagge. Attenzione però perché proprio nel weekend potrebbero esserci dei cambiamenti. Le regioni settentrionali, soprattutto le zone alpine, potrebbero infatti essere infatti interessate da qualche precipitazione nella giornata di domenica. Si tratta di una tendenza da prendere con una certa dose di cautela. Ne riparleremo.