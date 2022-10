La vera ottobrata inizia adesso: fino a quando durerà il caldo

La vera ottobrata è dietro l'angolo. Nel corso della prossima settimana l'alta pressione si potenzierà notevolmente, inglobando dal Nord Africa gran parte dell'Europa centro-meridionale in una enorme bolla d'aria calda e stabile in quota. L'autunno farà nei prossimi giorni una preopotente marcia indietro con tempo in prevalenza stabile, anche se non per tutti soleggiato, ma soprattutto eccezionalmente mite per il periodo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, si va verso una fase piuttosto duratura di tempo stabile dal clima diurno molto mite (se non a tratti proprio caldo), che di autunnale avrà ben poco. Il sole tuttavia non sarà presente ovunque: come sovente accade quando ci si avvicina alla stagione fredda, la stabilità atmosferica e l'apporto comunque di aria umida dal Mediterraneo potrà favorire nubi basse più o meno estese in particolare sul Nordovest e lungo il versante tirrenico, nonchè banchi di nebbia su Pianura Padana, vallate del Centro e in generale lungo le valli appenniniche tra notte e mattino. All'estremo Sud è possibile una maggiore variabilità, magari con qualche precipitazione sparsa.

Le temperature massime spazieranno diffusamente tra i 20°C e i 24°C, ma con picchi di 25-26°C non esclusi nelle aree soleggiate, in particolare su Valpadana, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Clima invece più freddo e umido laddove insisteranno nebbie e/o nubi basse, con inversione termica. Tale situazione di stallo dovrebbe durare almeno fino a venerdì 21 ottobre. Successivamente una perturbazione atlantica potrebbe almeno in parte riportare l'autunno sull'Italia, ma le previsioni saranno più accurate soltanto nei prossimi giorni.