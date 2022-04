Esplode la primavera poi il tempo a Pasqua e Pasquetta cambia del tutto

L'Italia vive in questi giorni un quadro meteorologico tipicamente primaverile in un contesto dominato dall'alta pressione sub-tropicale. È atteso l'arrivo della cosiddetta "sabbia sahariana" che ci "regalerà" tramonti suggestivi e cieli giallastri, ma anche un considerevole aumento delle polveri sottili. Poi la circolazione ciclonica posizionata tra Algeria e Tunisia, evolverà gradualmente verso Ponente, andando ad interessare marginalmente anche le estreme regioni meridionali con qualche pioggia.

Le previsioni meteo per venerdì e sabato Santo indicano la possibilità di qualche precipitazione, talvolta mista a sabbia, proprio tra Sicilia e Calabria. Sul resto della Penisola, fatta eccezione per il transito di nubi alte e per la presenza del pulviscolo sahariano in sospensione, le condizioni meteorologiche saranno all'insegna della stabilità, almeno fino alla giornata di sabato, quando nella seconda parte della giornata è atteso il passaggio di un fronte freddo, responsabile del calo termico atteso nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta

Per il weekend Pasquale le previsioni indicano la discesa di un fronte freddo dall'Europa orientale verso il bacino del Mediterraneo che spodesterà il campo di alta pressione subtropicale. Il fronte perturbato farà il suo ingresso nella notte tra sabato e domenica di Pasqua, interessando dapprima le regioni centro-settentrionali con veloci rovesci, temporali e qualche grandinata per poi portarsi, durante la giornata di Pasqua, sulle regioni meridionali.

Sarà pertanto una Pasqua ed una Pasquetta dai connotati quasi invernali su gran parte del territorio nazionale. Il calo delle temperature, sarà più marcato sulle regioni centro-meridionali, specie quelle del versante adriatico. Su queste zone infatti, le temperature subiranno un calo anche di 10°C rispetto ai valori registrati tra giovedì e venerdì. Scongiurato al momento la possibilità di piogge da Nord a Sud: il cielo si presenterà ovunque poco nuvoloso con addensamenti nuvolosi più organizzati solo sui settori meridionali dell'Appennino.

A Pasqua il tempo sarà parzialmente instabile al Sud e sulle Isole Maggiori con venti tesi di Grecale e temperature in diminuzione.

A Pasquetta ci si attende la naturale prosecuzione di questa evoluzione quindi nella sostanza potremmo avere qualche disturbo legato all'afflusso freddo che interesserebbe essenzialmente il basso Adriatico e l'Appennino meridionale in un contesto che sarà per lo più soleggiato sulla Penisola anche se ventoso e abbastanza freddo, specie al Sud.