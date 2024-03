Le regioni dove piove a Pasqua e Pasquetta

La perturbazione di oggi, sabato 30 marzo, dà il via a una fase di maltempo anche intenso che accompagnerà una parte della Penisola, essenzialmente il Nord Italia, per quasi tutte le festività pasquali. Poi da martedì 2 aprile è previsto un generale miglioramento.

In tutto, saranno tre i fronti perturbati: uno oggi, gli altri due arriveranno in successione tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, con pochissimo intervallo tra di essi. Nel giorno di Pasqua le precipitazioni più intense sono attese sui settori alpini/prealpini e pedemontani in genere e poi anche sulla Liguria, mentre lunedì rovesci sparsi e temporali interesseranno più direttamente le regioni centrali e solo a fine giornata una parte del Sud.

I venti saranno generalmente forti e le temperature particolarmente elevate sul medio Adriatico e il Sud in genere, con possibili punte di 30 gradi.

Meteo Pasqua 31 marzo 2024

Ecco le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

A Pasqua al Nord, molte nubi fin dal mattino su Alpi/Prealpi e Nordovest con piogge e rovesci localmente intensi tra Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia. Entro il pomeriggio fenomeni in ulteriore intensificazione tra Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli. Fenomeni più modesti sulle basse pianure con rischio temporali nel pomeriggio. Tra la sera e la notte si ripresentano condizioni perturbate al Nordovest, Lombardia e poi anche Triveneto con rischio di nubifragi su Liguria, Piemonte e alta Lombardia.

Al Centro, soleggiato o velato con addensamenti irregolari e qualche isolato piovasco sull'alta Toscana, localmente intenso nella notte.

Al Sud, soleggiato con qualche velatura. Temperature in ulteriore aumento al Centro Sud con punte fino a 29/30°C sulla Sicilia settentrionale. Venti moderati meridionali con locali rinforzi.

Meteo Pasquetta 1 aprile 2024

A Pasquetta al Nord, al mattino, ancora diffusamente instabile o localmente perturbato su centro est Liguria, Alpi, Prealpi e pedemontane lombardo venete. Maggiori schiarite sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale tra Lombardia e Triveneto, isolato anche sulla Liguria. In serata ampie schiarite un po' ovunque con qualche rovescio residuo al Nordest. Al Centro, veloce transito di piovaschi e qualche isolato temporale con ampie schiarite già dal pomeriggio sulla Toscana. Al Sud, qualche veloce piovasco sulla Sardegna e verso sera tra Campania, Molise e Puglia. Più sole altrove. Temperature in calo al Centro in ulteriore aumento al Sud con punte di 30°C in Sicilia e Calabria. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.