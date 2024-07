Tornano i temporali: quanto dura la pausa dal grande caldo

Dopo settimane di temperature elevate, la pioggia è tornata a fare capolino sull'Italia, mettendo in pausa, almeno per qualche giorno, l'ondata di caldo afoso che ha caratterizzato la prima parte del mese di luglio. L'arrivo di correnti occidentali o nord occidentali provenienti dalla Francia ha contribuito a spingere via la massa d'aria rovente che si era stabilizzata sul Mediterraneo. Un'irruzione "fresca" che porterà qualche rovescio e temporali in diverse regioni: si tratterà comunque di una instabilità momentanea, che contribuirà a un lieve calo termico e dell'afa.

Meteo, quanto dura la pausa dal caldo

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di martedì 23 luglio, le precipitazioni riguarderanno soprattutto le regioni settentrionali: "L'avvicinamento all'arco alpino di una perturbazione collegata a un vortice sul Mare del Nord stimolerà dei temporali al Nord. Alcuno piovaschi saranno possibili fin dal mattino ma quelli più incisivi si svilupperanno prevalentemente nelle ore centrali e potranno essere anche localmente intensi. Le zone più esposte saranno le Alpi e le Prealpi centro orientali con qualche sforamento fino alle pedemontane e le pianure adiacenti tra Lombardia e Triveneto, localmente qualche temporale potrà raggiungere dalla dorsale appenninica Tosco Emiliana anche la pianura emiliana. Contemporaneamente qualche temporale si svilupperà anche lungo la dorsale appenninica centro meridionale ma dovrebbe risultare nel complesso isolato".

Mercoledì 24 luglio inizierà all'insegna del sole e del bel tempo, con i primi temporali che faranno la loro comparsa nelle ore pomeridiane, soprattutto lungo la dorsale appenninica centro meridionale e al Sud, dove sono previsti fenomeni anche intensi. L'instabilità sulle regioni meridionali dovrebbe durare fino a giovedì 25 luglio, con ancora temporali e piogge, soprattutto nelle zone interne. Un calo termico diffuso che però terminerà venerdì 26 luglio, quando il tempo tornerà ad essere soleggiato su gran parte dello Stivale, fatta eccezione per qualche fenomeno isolato. Anche le temperature, dopo giorni più freschi, torneranno a salire, con l'afa che farà il suo pieno ritorno durante il prossimo fine settimana.