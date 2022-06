Perché ci sono le nuvole ma non piove

Cielo opaco su buona parte d'Italia, con nuvole consistenti che velano il cielo, ma niente pioggia: è l'effetto delle polveri desertiche in sospensione. Secondo le ultime previsioni meteo anche nei prossimi giorni sarà sempre l'anticiclone africano a dettar legge sul Mediterraneo centrale, arroventando il clima fin sulle nostre regioni. Sarà al Sud che si raggiungeranno i valori termici più elevati con picchi anche di 40°C e localmente oltre. Farà caldo anche al Centro-Nord, ma in misura più attenuata. Le regioni settentrionali rimarranno parzialmente esposte al passaggio di alcuni impulsi di instabilità di origine atlantica in scorrimento verso l'Europa centrale, destinati ad innescare qualche rovescio o temporale prevalentemente sui settori alpini e prealpini, seppur di tanto in tanto qualche goccia potrà cadere anche in Liguria, Sardegna e tratti del Centro Italia entro la fine della settimana.

Giovedì alcuni addensamenti più consistenti su Liguria e Sardegna. Dal pomeriggio un po' di variabilità su parte del Nord con piovaschi su Alpi occidentali, Dolomiti venete e friulane, Liguria ed Emilia centro-occidentale, anche con isolati temporali. In serata ancora qualche pioggia su alto Piemonte, Liguria centrale, alto Veneto e Friuli VG, altrove asciutto con schiarite prevalenti. Temperature in lieve calo sulle regioni centrali, massime sui 31/35°C al Centro-Nord e Sardegna, punte di 40°C su Basilicata e Cosentino, fino a 40/42°C in Sicilia sull'entroterra catanese.

Venerdì instabilità in aumento sulle Alpi con rovesci e temporali soprattutto dal pomeriggio e in serata, più frequenti dapprima sul settore centro-occidentale, poi su quello lombardo-veneto, in locale sconfinamento alla pianura piemontese centro-settentrionale e a quella dell'alta Lombardia e a tratti accompagnati da grandine. Qualche rovescio in transito anche in Sardegna in giornata, specie settentrionale. Sul resto d'Italia continuerà a prevalere il sole, offuscato da alcune velature sui settori peninsulari. Temperature in lieve calo su Nordovest, Sardegna e Meridione; punte di 40°C sulle zone interne di Sicilia e Basilicata.

Nel weekend passaggio di stratificazioni alte sabato sulle regioni centro-meridionali, con qualche isolato piovasco su alta Toscana, Marche e Sardegna, al pomeriggio possibili anche in prossimità dell'arco alpino; altrove sole prevalente. Domenica in prevalenza soleggiata, salvo al pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento soprattutto domenica al Centro-Nord, con punte di 36/37°C al Centro-Nord, 38/40°C al Sud e sulle isole.