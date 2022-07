Quando arriva il picco del caldo

Il caldo non accenna a placarsi e il peggio deve ancora arrivare. A ben vedere finora la penisola si è salvata dagli effetti dell'anticiclone africano che ha solo lambito il nostro territorio colpendo invece prevalentemente Francia e Spagna. Ma come dicevamo non è ancora finita. Gli esperti di 3BMeteo spiegano infatti che la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da caldo in intensificazione e a partire da giovedì è prevista una nuova fiammata africana: l'aria infuocata in risalita dall'entroterra algerino investirà l'Italia portando le temperature a sfiorare o raggiungere i 40°C.

Vediamo le previsioni nel dettaglio. Nella giornata di giovedì 21 luglio valori prossimi ai 40°C saranno registrati nelle zone interne della Sardegna, nell'entroterra centrale tirrenico e nelle città della Val Padana. Entro il fine settimana poi ci sarà un nuovo rialzo termico al nord e in modo più sparso anche al centro-sud con il termometro che si spingerà fino ai fatidici 40° C (e a volte oltre). In quali città il caldo sarà più asfissiante? Secondo il popolare sito di meteo, saranno da bollino rosso Milano, Piacenza, Mantova, Bologna, Ferrara, Padova, Verona, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia e Cosenza.

Le città da bollino rosso il 19 e 20 luglio

Vediamo ora il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi 5 città sono da bollino rosso, il livello massimo d'allerta: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. Il bollino arancione è invece previsto a Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Mercoledì 20 luglio saranno invece da bollino rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma.