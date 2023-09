Primo weekend di autunno, piogge e temporali: l'allerta meteo e le regioni colpite

Con l'arrivo dell'autunno, tornano le piogge in Italia. Rovesci e temporali attraverseranno la penisola fino a martedì, interessando prima il nord e poi anche il sud: a Milano una grandinata ha imposto lo slittamento di mezz'ora dell'inizio di Milan-Verona, in programma oggi 23 settembre, mentre su Napoli si è abbattuto un autentico nubifragio che ha mandato in tilt i trasporti. Disagi anche in Trentino, Toscana e Puglia con danni alle coltivazioni causati da trombe d'aria e grandine.

Che tempo farà nel weekend

Il primo fine settimana autunnale è caratterizzato da precipitazioni diffuse, con i temporali che investiranno soprattutto il sud e la fascia adriatica: per la giornata di domenica la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche, sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, e su parte della Basilicata.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 24 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, specie sui settori adriatici, e sulla Puglia, in particolare sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A nord, invece, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo ultime piogge mattutine in Romagna, con un clima decisamente mite.

Ma ci possono essere sorprese la prossima settimana

Le temperature nel corso del weekend saranno ovunque in diminuzione. Ma attenzione: l'autunno, calendario a parte, potrebbe non essere ancora davvero iniziato. Da martedì in poi "la tendenza successiva è ancora incerta, da qui il "nì" su un vero e proprio cambio di stagione da me espresso alcuni giorni fa. Ad oggi continua a essere più probabile un nuovo rinforzo anticiclonico con temperature su valori al di sopra delle medie di fine settembre", avverte il meteorologo del Cnr Giulio Betti su Twitter.