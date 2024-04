Le regioni dove piove martedì 9 e mercoledì 10 aprile: possibili nubifragi

Dopo un weekend estivo, con punte di oltre 30 gradi in Sardegna, l'anticiclone africano ci farà compagnia anche nella giornata di oggi, lunedì 8 aprile, ma l'avvicinamento di un fronte atlantico porterà un peggioramento del tempo su parte della penisola a partire da martedì 9 aprile.

Ieri è stata una giornata bollente: 29 gradi in Sicilia, Calabria, Basilicata, 28 gradi su Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana. Tutti valori da fine maggio, inizio giugno, segnalano gli esperti di 3bmeteo.com. Il rialzo termico impone massima cautela in montagna, nelle zone in cui il rischio valanghe.

La pioggia da domani tornerà soprattutto sulle regioni più occidentali. Piemonte, Liguria e Lombardia saranno quelle più esposte, ma anche Emilia Romagna e parte del Triveneto potranno vedere dei rovesci o dei temporali mercoledì. Al Centro qualche piovasco o temporale dovrebbe raggiungere la Toscana e più raramente le altre zone mentre al Sud solo la Sardegna vedrà un po' di instabilità.

Niente maltempo persistente, ma fenomeni localizzati anche forti: possibili nubifragi dato che ci saranno notevoli contrasti termici tra la massa d'aria africana e quella atlantica. L'arrivo delle piogge sancirà anche una diminuzione delle temperature che inizierà nella giornata di martedì ma sarà più evidente in quella di mercoledì.

Da giovedì 11 il tempo tornerà a migliorare. Arriverà nuovamente un campo di alta pressione piuttosto caldo e così, oltre al bel tempo prevalente, da venerdì le temperature saranno destinate ad alzarsi sensibilmente su tutte le regioni con valori massimi nuovamente sopra la media del periodo. Si prospetta quindi un altro weekend (quello del 13 e 14 aprile) molto soleggiato.