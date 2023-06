Dove si rischiano forti temporali nel weekend 10-11 giugno

Le calde giornate estive continuano a farsi desiderare e anche il secondo fine settimana di giugno si preannuncia all'insegna dell'instabilità e del maltempo. L'effetto dell'anticiclone di matrice africana, richiamato dall'avvicinamento del ciclone Oscar all'Europa occidentale, non saranno duraturi, anzi. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, anche gli sprazzi di tempo soleggiato saranno di breve durata: "Sull'Europa orientale continueranno ad affluire correnti fresche che manterranno in vita una zona di bassa pressione molto vicina all'Italia. Per di più l'evoluzione di una bassa pressione nord africana potrebbe disturbare i cieli di diverse regioni anche se si tratterà di nuvolosità stratificata".

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Cosa ci aspetta per il weekend? La giornata di sabato 10 giugno sarà caratterizzata da una certa nuvolosità sulle regioni occidentali, soprattutto le Isole maggiori e la fascia tirrenica, ma che non dovrebbe arrecare troppo disturbo a chi vuole godersi un po' di sole in spiaggia. L'instabilità diventerà più intensa nel pomeriggio, soprattutto nelle zone montuose, con temporali sulle Alpi e le Prealpi soprattutto occidentali e lungo l'Appennino centro meridionale. I fenomeni non dovrebbero interessare i litorali e la Val Padana anche se localmente un po' di nuvolosità potrà sbordare, soprattutto al Sud.

Qualche miglioramento dovrebbe arrivare la mattina di domenica 11 giugno: secondo le previsioni dei meteorologi, la giornata sarà soleggiata su tutta l'Italia, con i temporali che potrebbero tornare a colpire nel pomeriggio. Le zone più colpite saranno quelle dell'Appennino centrale e dei settori alpini e prealpini, con i litorali che dovrebbero rimanere "asciutti", salvo qualche eccezione. Temperature comunque in aumento e leggermente sopra la media stagionale, con punte di 30 gradi sulle isole maggiori e anche in alcune zone del Nord.