Perché se piove sulla sommità della Groenlandia è un problema

Il 14 agosto 2021 per la prima volta nella storia recente in Groenlandia a quota 3.200 metri è caduta pioggia e non neve. L'evento è stato rilevato dal Summit Station, una stazione meteorologica della Us National Science Foundation che mai aveva registrato una precipitazione di pioggia da quando sono iniziati i rilevamenti climatici nella regione. Dopo le recenti catastrofiche alluvioni che hanno colpito l'Europa centrale, e i devastanti incendi che hanno incenerito milioni di ettari lungo la costa occidentale del Nord America e nel Sud d'Europa, perché dovremmo preoccuparci di un po' di pioggia sulla calotta glaciale della Groenlandia?

Per prima cosa occorre notare che l'evento è stato registrato non lontano dal Polo Nord, a ben 3.216 metri di altitudine sul livello del mare: per molti commentatori si tratta dell'ennesimo segnale di come il cambiamento climatico stia influenzando i quattro angoli del pianeta. C'è chi ha messo in evidenza come la pioggia non sia un fattore insolito per la grande isola, tuttavia mai si erano registrate precipitazioni a quella altitudine, sul picco della calotta glaciale.

A dispetto dei report storici non ci sono precedenti segnalazioni di precipitazioni in questa località (72,58 ° N 38,46 ° O), che raggiunge i 3.216 metri (10.551 piedi) di altitudine.

Ad assistere all'evento gli stessi ricercatori della stazione - abituati a temperature normalmente ben al di sotto lo zero a quell'altitudine - che hanno raccontato di come la pioggia sia stata persistente e abbia durato diverse ore. Questo non è un segno salutare per una calotta glaciale poiché l'acqua la rende più incline a sciogliersi in superficie. Inoltre la pioggia è caduta in Groenlandia durante tre giorni eccezionalmente caldi, con temperature in alcune zone superiori di 18 gradi rispetto alla media. Di conseguenza, lo scioglimento dei ghiacci è stato osservato nella maggior parte dell'isola, su un'area circa quattro volte più grande del Regno Unito. Si stima che in tutta la Groenlandia siano cadute circa sette miliardi di tonnellate d'acqua nell'ultima settimana.

Colpa di un'intensa risalita di aria calda da sud associata ad una bassa pressione sul Canada Settentrionale: un evento eccezionale verrebbe da dire ma è proprio effetto del cambiamento climatico l'accelerazione della frequenza degli eventi estremi. Non sorprende, quindi, che la velocità con cui si sta riscaldando la regione artica a causa del cambiamento climatico sia il doppio rispetto al resto del pianeta. Se le temperature medie globali sono aumentate di circa un grado dalla metà del 19mo secolo, infatti, finora la regione artica ha registrato un aumento di quasi due gradi.

Al 16 agosto sono entrate in fusione circa 21,3 milioni di chilometri quadrati di superfice che fino ad oggi era coperta da ghiacci eterni, ben al di sopra della media 1981-2010 di 18,6 milioni di chilometri quadrati.