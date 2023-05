Dove pioverà tanto nei prossimi giorni: le zone a rischio

Le temperature estive vissute nel weekend sono già un lontano ricordo. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da diverse perturbazioni, provocate da due vortici che nei prossimi giorni attraverseranno l'Italia. Il primo non dovrebbe portare un'ondata di maltempo molto intenso, ma a preoccupare maggiormente è quello che si formerà nella giornata di mercoledì 10 maggio e resisterà sul Mediterraneo centrale probabilmente fino a sabato.I nuovi temporali porteranno acqua nelle zone colpite da siccità, ma permane il rischio di nuovi disagi, come confermano gli esperti di 3bmeteo: "I regimi pluviometrici del periodo caldo, lo sappiamo, sono caratterizzati da eventi per lo più temporaleschi che scaricano notevoli quantità di pioggia in lassi di tempo molto brevi e su aree anche abbastanza ristrette quindi il beneficio per gli acquiferi sotterranei è davvero minimo perché la gran parte dell'acqua tende a dilavare e finire in mare".

Meteo, dove pioverà nei prossimi giorni

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 8 maggio, il primo vortice rimarrà posizionato tra Sardegna e Sicilia, portando temporali localmente anche forti sulle Isole, con l'instabilità che toccherà anche le regioni settentrionali e alcune zone del Centro, con possibilità di forti temporali pomeridiani tra medio alta Lombardia e medio alto Triveneto e più isolati anche sul resto dei settori alpini/prealpini e appenninici. Domani, martedì 9 maggio, il vortice si sposterà verso l'Africa, abbandonando lo Stivale con qualche ultimo temporale in Sicilia, prima dell'arrivo della nuova perturbazione che si affaccerà sul Nord in serata.

Proprio la giornata di mercoledì 10 maggio sarà caratterizzata da rovesci e temporali anche forti tra Nordest, regioni centrali e parte del Sud, mentre giovedì 11 maggio i temporali si concentreranno sopratutto sulle regioni centrali. Il vortice, come sottolineano gli esperti di 3bmeteo, resterà stabile sull'Italia anche venerdì 12 e sabato 13 maggio, con la pioggia che continuerà a colpire diverse regioni almeno fino alla giornata di domenica, quando la perturbazione dovrebbe dirigersi verso i Balcani.

Maggio capriccioso, cosa ci aspetta

Ma quando arriva il caldo? Secondo i meteorologi, la primavera continuerà a essere capricciosa. Nel mese di maggio saranno infetti diverse le occasioni in cui il maltempo sarà protagonista sulla penisola. Secondo le previsioni a medio e lunga scadenza, dopo una breve tregua soleggiata e con temperature in aumento per via dell'espansione dell'anticiclone sub tropicale, nuovi affondi di aria instabile dal nord Europa sono attesi sullo Stivale. Saranno tre le perturbazioni che nella seconda decade di maggio sposteranno la loro azione sulle regioni centromeridionali, con precipitazioni anche sopra la media. Niente ondate di caldo quindi, almeno per la prima metà del mese: per avere il primo assaggio d'estate sarà necessario attendere la fine di maggio.