La tempesta del Sahara sull'Italia

Ci aspetta un fine settimana nuvoloso, con qualche pioggia confinata ancora una volta solo al Sud e su parte del Centro. Ma il vero protagonista del weekend sarà la sabbia che dal deserto del Sahara arriverà fino in Italia trasportata da forti venti di Scirocco. Non arriveremo alle condizioni che si sono viste in Spagna (nel video qui sotto) con il cielo completamente oscurato dalla sabbia, ma dove ci saranno delle precipitazioni avremo ancora una volta il fenomeno della pioggia rossa.

Ma pioverà quindi? Dopo quasi cento giorni senza precipitazioni sono attesi deboli piovaschi in particolare nella giornata di domenica, tra Sud e medio adriatico. Niente da fare per il Nord dove continua l'allarme per la siccità che sta mettendo in difficoltà non solo le colture ma anche gli approvigionamenti idrici per le centrali idroelettriche.

Precipitazioni sono per ora attese per fine mese quando perturbazioni dall'Oceano Atlantico potrebbero raggiungere tutta l'Italia per più giorni: le previsioni indicano che da metà settimana sarà possibile un ritorno delle piogge al nord, con qualche nevicata in calo fino ai 1500 metri.