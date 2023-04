Forti temporali, 1º maggio rovinato: regioni più colpite e fino a quando dura il maltempo

Almeno due giorni di forte maltempo sull'Italia. Il ribaltone meteo è appena iniziato. Si va verso un Primo Maggio con piogge, temporali e grandine su quasi tutta Italia. Il transito di aria più fredda e umida proveniente dall'Atlantico settentrionale porterà "tanta acqua".

Fino a quando durerà il maltempo

Da oggi, domenica, una perturbazione ha raggiunto il Mediterraneo centrale con piogge e temporali sul nostro paese. Il giorno della festa dei lavoratori vedrà maltempo diffuso da nord a sud. E la pioggia ci farà compagnia per un po' di giorni. In base alle previsioni disponibili al momento, solo con l'arrivo del successivo weekend, alcuni modelli mostrano la possibile espansione di un anticiclone verso l'Italia con un generale miglioramento del tempo.

In ogni caso il top del maltempo è previsto tra domenica e lunedì. Le prime avvisaglie del cambiamento meteo ci sono già state sabato con precipitazioni, a tratti parecchio intense in serata, sul Piemonte. Il vero peggioramento inizia adesso, tra domenica e lunedì, con piogge forti al nord ovest. Al nordovest si potrebbero cumulare da 70 fino a 100 mm di pioggia, l'equivalente a 100 litri per metro quadrato. Rovesci anche temporaleschi sono segnalati sul medio e basso Adriatico, in particolare sulla Puglia e su alcuni angoli più occidentali della Basilicata ionica.

Domenica e lunedì sono dunque le giornate peggiori dal punto di vista meteo ma rappresenteranno senz'altro un parziale sollievo per la siccità. Lunedì 1 maggio sarà una giornata quasi "burrascosa" su molte regioni italiane. La perturbazione sarà particolarmente significativa per intensità e diffusione dei fenomeni, con solo poche regioni che potranno restare ai margini dell'importante peggioramento. Anche le temperature subiranno un deciso calo. Attenzione ai possibili forti temporali e al rischio grandine.

Meteo, previsioni per oggi e domani

Oggi, domenica 30 aprile, al nord, nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci, localmente a carattere di temporale al nordovest, Lombardia e settori prealpini orientali, fenomeni più occasionali tra Emilia Romagna, basso Veneto e basso Friuli. Al centro nuvolosità diffusa con piogge a carattere sparso più diffuse tra il pomeriggio e la sera. Al sud, nuvolosità irregolare in ispessimento con piogge in arrivo e intensificazione da ovest. Temperature in calo e venti forti.

Nelle prossime ore è allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in alcuni settori di cinque regioni: Lazio, Molise, Campania, Piemonte e Umbria (vedi mappa qui sotto).

Domani, lunedì 1º maggio, tempo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco tra il nordovest e la Lombardia. Al centro, molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi, anche intensi e a carattere di temporale nelle ore centrali. Al sud, molto nuvoloso o coperto sui settori peninsulari con piogge e temporali, anche intensi nelle ore centrali. Instabilità meno accentuata sulle isole maggiori. Le temperature caleranno ancora, con venti forti.

La situazione è in evoluzione, vi terremo aggiornati nelle prossime ore su eventuali nuove allerte della protezione civile.