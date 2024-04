Freddo e temporali, maltempo anche il 1° maggio: arriva il Final Warming

Prima la rimonta dell'anticiclone, poi il ritorno improvviso del maltempo. Un cambio repentino che si concretizzerà nei prossimi giorni, con il 1° maggio che di fatto rischia di essere "rovinato" dalla pioggia, almeno in alcune regioni italiane. Ultimi giorni di caldo quindi, con la tregua che dovrebbe terminare con l'inizio della prossima settimana

Meteo, weekend con l'anticiclone

Andiamo per gradi. Come ricordano gli esperti di 3bmeteo, durante il weekend l'anticiclone africano tornerà a fare capolino sullo Stivale: "Le temperature aumenteranno già sul finire della settimana e guadagneranno altri gradi fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud e al Nordest, con valori che si porteranno di alcuni gradi oltre le medie del periodo, in particolare sulle regioni tirreniche". Nonostante gli effetti dell'aria calda, anche tra sabato 27 e domenica 28 aprile, ci saranno segnali di instabilità in alcune zone: le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest e la Sardegna, con fenomeni meno intensi sul Nordest e al Centro. Nella giornata di domenica il tempo sarà instabile quasi si tutta la penisola, mentre le temperature cresceranno fino a raggiungere i 24-25 gradi.

Cosa succede il 1° maggio

Purtroppo, come spiegano gli esperti, questa situazione di stabilità è destinata a terminare, proprio a partire da mercoledì 1° maggio: "Se la tendenza sarà confermata il prossimo mese potrebbe cominciare con un incremento dell'instabilità a partire dalle regioni occidentali dello Stivale, con piogge e temporali in avanzamento verso l'Adriatico. In questo contesto dovremmo altresì attenderci un certo calo delle temperature. A seguire nuovi impulsi instabili potrebbero dirigersi dall'Europa occidentale verso la nostra penisola, riproponendo fenomeni di instabilità in avanzamento da ovest ad est nel corso della prima settimana di maggio".

Cos'è il Final Warming

Questo repentino cambio meteorologico arriva in un momento particolare dell'anno. A fine aprile si verifica infatti il Final Warming, ossia l'ultimo riscaldamento stratosferico stagionale, un fenomeno primaverile naturale che segna il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva nella stratosfera. Solitamente il fenomeno avviene dopo il 12 aprile, data individuata dagli esperti come spartiacque tra gli eventi tardivi e precoci.

"In genere quelli tardivi sono quelli che capitano dopo che c'è stato un intenso stratwarming durante l'inverno e spesso sono radiativi - spiegano da 3bmeteo -. Il 4 di marzo abbiamo avuto un secondo forte disturbo stratosferico, inizialmente si pensava fossero i prodromi di un Final Warming precoce e di tipo dinamico, ovvero aiutato dalle onde planetarie; ma poi il vortice stratosferico ha recuperato forza e posizione centrandosi sulla verticale del Polo. Ora verrà demolito dalla radiazione solare secondo un processo fisiologico e naturale, che avviene tutti gli anni. Il vortice stratosferico tornerà poi in autunno". Gli effetti del Final warming possono essere diversi, ma se le tendenze verranno confermate, aprile terminerà con un caldo oltre la media, mentre maggio inizierà con il ritorno dell'aria fredda. La situazione meteorologica rimarrà instabile, con previsioni di piogge intense tra Spagna e Francia meridionale.