Maltempo, per il 1° maggio diramata l'allerta gialla per temporali in otto regioni

Riecco il maltempo. Il meteo non sarà clemente con chi aveva pensato di passare la giornata del 1° maggio all’aperto. Il bollettino della protezione civile prevede allerta gialla per rischio temporali in otto regioni: Lazio, Umbria, Marche, Campania e parte di Toscana, Abruzzo, Molise e Sicilia. Grandinate e nubifragi dunque colpiranno prevalentemente il centro-sud, ma in realtà sarà una giornata di maltempo diffuso su tutto lo Stivale. È inoltre prevista allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana e parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Umbria e Molise.

Per quanto riguarda il Lazio la protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di mercoledì 1° maggio, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati specie sui settori settentrionali. In Sicilia i temporali più forti sono attesi soprattutto nella zona occidentale e meridionale dell’Isola, mentre in Abruzzo nelle zone montuose più interne.

In Campania la protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi valido fino alle 12 del 2 maggio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, si legge, e si andranno via via ad attenuarsi a partire dalla tarda serata del 1° maggio.

Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. Tra le possibili conseguenze dell'impatto al suolo delle piogge e dei temporali si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane.

Anche i siti di meteo segnalano il rischio di fenomeni localmente anche piuttosto intensi con possibili nubifragi e grandinate. Il maltempo la farà da padrone su gran parte della penisola, da nord a sud, e le temperature subiranno un sensibile calo anche se probabilmente non si riporteranno sui valori simil-invernali registrati a fine aprile. Anche quella di giovedì 2 maggio sarà una giornata caratterizzata da cielo grigio e precipitazione diffuse su tutto lo Stivale con i valori termici in ulteriore calo. Il mese di maggio inizia all'insegna del brutto tempo.