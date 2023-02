Le previsioni per il weekend: che tempo farà

Che tempo ci attende nel weekend? Il minimo di bassa pressione che nelle ultime ore si è approfondito a sud della Sicilia porta ancora condizioni meteo instabili o perturbate. In particolare tra Calabria e Sicilia non mancheranno piogge e temporali sparsi, con rischio di nubifragi ancora per i settori orientali dell'Isola. Ancora neve anche abbondante sui rilievi, mediamente oltre i 700-1000 metri.

Condizioni meteo poi in netto miglioramento ovunque nel corso del prossimo weekend, con un campo di alta pressione che si espanderà sull'Europa centro-occidentale e su parte del Mediterraneo. Temperature in aumento con valori di qualche grado sopra media al Centro-Nord. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano tempo stabile anche per buona parte della prossima settimana a causa di un ingombrante campo di alta pressione che potrebbe tenerci compagnia per quasi tutta la seconda decade di febbraio.

Oggi al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sui settori alpini. Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalente assenza di nuvolosità. Al Sud e sulle isole maggiori al mattino molta nuvolosità in transito, con precipitazioni su Basilicata, Calabria e maltempo intenso sulla Sicilia con neve oltre i 200-600 metri, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi in Sicilia con neve oltre i 700 metri, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la nottata ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in generale rialzo su tutta l'Italia.

Le previsioni per sabato 11 febbraio

Previsioni meteo per doman, sabato 11 febbraio: al Nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio attesa qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento atteso sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime in generale rialzo, salvo una flessione negativa al sud e sulle isole maggiori; massime in aumento da nord a sud.

Le previsioni per domenica 12 febbraio

Domenica 12 febbraio sarà una giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Nord dove avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque. Al Centro tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno ovunque. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulle coste adriatiche. Ancora nubi sparse al pomeriggio su Marche e Abruzzo ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni ovunque. Al Sud nuvolosità irregolare al mattino sui settori Peninsulari ma con tempo asciutto, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Locali fenomeni al pomeriggio sui settori interni specie Campania, Basilicata e Calabria con neve oltre i 1100 metri. Migliora ovunque in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.