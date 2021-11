L'estate di San Martino non ci sarà: in arrivo un doppio ciclone

Ancora pioggia e tempo instabile. Quest'anno l'estate di San Martino sarà un flop. La colpa è da imputare a un ostico vortice ciclonico che da più giorni staziona nei pressi delle Isole Baleari e che secondo il team del sito iLMeteo.it condizionerà il tempo su molte regioni italiane almeno fino a venerdì. Giovedì il vortice interesserà la Sicilia, le zone più a ridosso della costa tirrenica nelle regioni centrali, i settori più settentrionali della Sardegna e l'estremo Nordovest. Il giorno successivo, giovedì 11 novembre, le regioni ad elevato rischio di precipitazioni saranno la bassa Toscana, il Lazio, la Sicilia e i settori più meridionali della Calabria.

Sul resto d'Italia il sole farà spesso fatica a sbucare dalle nubi anche se non mancheranno schiarite. E nel week end si replica: un altro ciclone, stavolta in arrivo dalla Francia, è infatti diretto verso la penisola. Se sabato la perturbazione interesserà soprattutto le regioni centrali e in serata il nord-est, domenica piogge e qualche isolato temporale sono previste su gran parte del nord, mentre andrà meglio al centro-sud. Sotto il profilo termico non sono attese particolari variazioni se non un fisiologico calo termico in presenza di precipitazioni.