Meteo, un weekend con l'anticiclone (ma non ovunque)

L'anticiclone che si è impadronito dell'Europa centro-meridionale e che ha dato il via ad una fase stabile e dal clima estivo anche sull'Italia rimarrà ben saldo anche nel prossimo weekend. Sulla nostra penisola il sole rimarrà protagonista e le temperature che si manterranno elevate per il periodo. Tuttavia, sul bordo settentrionale dell'anticiclone scorreranno impulsi umidi occidentali, i cui effetti verranno marginalmente avvertiti su alcune delle nostre regioni. Saranno quella alpine innanzitutto a vedere una certa variabilità che culminerà nelle ore pomeridiane, dando luogo sabato a qualche scroscio di pioggia o locale temporale, domenica anche parte della dorsale appenninica.

Sabato in particolare vedrà un tempo stabile con alcune eccezioni: qualche addensamento sarà presente sulle coste di bassa Campania e alta Calabria, ma soprattutto sulle Alpi centro-orientali. Qui sono attesi alcuni piovaschi già al mattino su Trentino, Cadore e Friuli VG, in intensificazione nel pomeriggio con formazione di qualche temporale in sconfinamento alle alte pianure lombardo-venete. Coinvolte anche le Alpi occidentali con locali brevi fenomeni sul settore marittimo, ma in serata generale attenuazione delle precipitazioni. Temperature stabili o in lieve locale aumento al Centro-Sud, punte di 30°C sulle zone interne di Puglia e Basilicata.

Domenica alcuni annuvolamenti in Sardegna e sull'alta Toscana in intensificazione nelle ore pomeridiane in prossimità dei rilievi alpini con qualche rovescio o breve temporale sulle Prealpi lombarde e sulle Alpi piemontesi occidentali, in locale sconfinamento in serata alle pianure pedemontane della Lombardia. Sviluppo di annuvolamenti cumuliformi dal pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica con alcuni rovesci sui settori tosco-emiliano, umbro-marchigiano e campano-lucano, in esaurimento la sera. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento.