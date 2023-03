Meteo: perturbazione lampo, poi cambia di nuovo tutto

Ci aspettano ore di maltempo, ma la perturbazione che sta attraversando la penisola non ci accompagnerà a lungo. Da 3BMeteo fanno sapere che sull'Italia sono attesi temporali e forti venti, soprattutto nella giornata di martedì. Prima al nord e poi anche sulle regioni centrali, con qualche sconfinamento fino al meridione. Nella mattinata di mercoledì 15 marzo l'impulso perturbato transiterà lungo l'Adriatico "con rovesci, temporali e neve in Appennino fino a quote medie". Mercoledì il tempo sarà instabile anche al Sud con piogge e temporali che dovrebbero interessare soprattutto Campania e Basilicata, anche se qualche precipitazione è attesa anche sul Salento e sulla Calabria. È previsto anche un calo delle temperature.

Dal 16 marzo torna il bel tempo, incognita week end

Già a partire da giovedì però ci sarà una nuova rimonta dell'anticiclone. Il che vuol dire che il tempo sarà più gradevole e i termometri risaliranno. L'aumento delle temperature, spiegano i meteorologi, sarà però frenato in una prima fase "da infiltrazioni più fredde dall'Europa orientale poi avrà campo libero da venerdì a iniziare da ovest". Insomma, la settimana sarà caratterizzata da una prima fase più perturbata e da una seconda parte all'insegna di un clima più stabile, mentre c'è qualche incertezza su ciò che accadrà nel fine settimana. "I modelli matematici - spiegano da 3BMeteo - non riescono ancora a capire se l'ondulazione prodotta dal vortice inglese sarà sufficiente a trascinare una perturbazione sull'Italia o se il nostro paese ne sarà soltanto lambito". Seguiranno previsioni più dettagliate.