Prima la pioggia, poi il sole: cosa succede nel weekend

La primavera è alle porte, ma il bel tempo fatica ancora a imporsi sull'Italia. Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo piogge e temporali hanno colpito in maniera reiterata in diverse zone dello Stivale. Una situazione di instabilità destinata a terminare nelle prossime settimane, ma non prima di un ultimo weekend turbolento, almeno in parte. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, la situazione è in fase di evoluzione, con una saccatura che attraverserà l'Europa tra sabato e domenica, accompagnata da una perturbazione che transiterà sul nostro Paese, portando precipitazioni anche intense sulle regioni del Centro-Sud.

Sabato con il maltempo

Come detto, nella giornata di domani, sabato 16 marzo, il transito di un fronte perturbato causerà un aumento dell’instabilità sul Lazio, sul versante adriatico e localmente al meridione, con piogge a ridosso della dorsale appenninica e tra Basilicata, Calabria e Puglia. Precipitazioni anche in Sicilia e in Campania, con i temporali che nel pomeriggio arriveranno anche in Molise. I primi segnali di miglioramento sono attesi invece sulle regioni settentrionali, con ampie aperture sul Nordovest e sulla Lombardia, fatta eccezione per qualche fugace fenomeno locale sul Triveneto, sull'Emilia orientale e la Romagna.

Domenica cambia tutto

La fase perturbata potrebbe protrarsi in alcune zone fino alla mattina di domenica 17 marzo, ma con un netto e diffuso miglioramento. Bel tempo al Nord, con qualche piovasco isolato tra Veneto ed Emilia Romagna. Tempo finalmente stabile anche in tutte le regioni centrali, mentre gli ultimi strascichi di maltempo riguarderanno il Sud, dove il tempo sarà più variabile su Adriatico e basso Tirreno con qualche isolata pioggia, nel pomeriggio possibili temporali su Potentino, Calabria interna e Sicilia orientale. Temperature in aumento, soprattutto al Centro-Nord, con la nuova settimana che dovrebbe iniziare all'insegna della stabilità e di un clima tipicamente primaverile.