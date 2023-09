Pioggia e temporali in arrivo, poi torna l'estate

Quello appena iniziato sarà un fine settimana a due facce per quanto riguarda le previsioni meteo. Il maltempo è arrivato sull'Italia interessando in particolar modo il Nord con piogge e temporali, e oggi, sabato 16 settembre, scatta l'allerta meteo gialla in quattro regioni. A diramarla è la Protezione civile, che ha emesso contestualmente un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Piemonte e sulla Liguria, in estensione all’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su parte del Piemonte e sull’intero territorio di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Il passaggio temporalesco che coinvolgerà soprattutto le regioni settentrionali dovrebbe rimanere circoscritto alla giornata di oggi, sabato 16 settembre, con la pioggia che potrebbe arrivare anche sulle zone centrali. Secondo gli esperti di 3bmeteo, i temporali si concentreranno sulle Alpi occidentali e sul ponente ligure, con fenomeni isolati che potrebbero colpire la Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia occidentale. Al Centro è prevista una nuvolosità irregolare, con qualche temporale isolato tra Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata. Temperature in lieve aumento, venti di scirocco, moderati sui bacini occidentali. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi gli altri.

Il ritorno dell'estate è previsto invece per domenica 17 settembre, con la rimonta dell'anticiclone che aiuterà a dissipare le nubi. Il tempo sarà sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali, mentre al Sud sarà prevalente il bel tempo. Le temperature massime potrebbero salire anche di 6- 8 gradi, specie nelle zone del maltempo odierno. Sono attese massime di nuovo sui 30 gradi anche al Nord, picchi di 33-34 gradi al Centro e fino a 39°C in Sardegna, con un Sud diffusamente intorno ai 35-36°C.

