Meteo, Italia spaccata in due: le regioni con i temporali e quelle col sole

Temporali e forti raffiche di vento al Nord, sole al Sud. Italia divisa in due nelle prossime ore, con condizioni meteo nettamente diverse da una punta all'altra dello Stivale.

Secondo gli esperti di 3bmeteo già oggi, mercoledì 17 agosto, il tempo peggiorerà a Nordovest dove giungeranno i primi rovesci e temporali. "I venti - spiegano da 3bmeteo - si disporranno da sudest e si intensificherà un caldo Scirocco che farà lievitare le temperature, ma accompagnerà anche una perturbazione in arrivo dalla Francia che raggiungerà le regioni di Nordovest. Questa determinerà piogge e temporali dal pomeriggio che si estenderanno fino alla Lombardia e al Trentino ed ovest Veneto entro sera. I fenomeni potranno risultare anche forti sulle zone alpine occidentali e in prossimità di esse, con possibili grandinate e nubifragi in Piemonte". Tempo molto instabile con temporali anche giovedì. Con il passare delle ore la perturbazione si spingerà fino a Toscana, alto Lazio, Umbria, alte Marche e al nord della Sardegna, seppur con fenomeni irregolarmente distribuiti.

Le regioni del Sud restano protette dall'anticiclone con un ulteriore aumento delle temperature. Localmente si potranno anche superare i 40°C. I venti di Scirocco verranno gradualmente sostituiti da quelli di Maestrale, che si rinforzerà sui bacini occidentali.