Torna la neve in collina e (in alcune zone) anche in pianura

Quasi inverno. O meglio, una configurazione di stampo prettamente invernale. Una vasta area depressionaria, posizionata sull`Europa centro-settentrionale, convoglia aria fredda dalla Scandinavia verso l'Italia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, accompagnato anche da precipitazioni nevose fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede nevicate a quote superiori a 600-800 metri, in locale abbassamento fino a 400 metri, su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna occidentale e Liguria centro-orientale, con apporti al suolo moderati fino a localmente abbondanti. Oggi, lunedì 22 aprile, è allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

I fiocchi di neve, prevede iLMeteo.it, si potranno vedere addirittura fino in pianura specialmente in provincia di Asti, Cuneo e sul basso Torinese. In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano caratterizzate da fiocchi "di ampie dimensioni", piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

Domani il maltempo si sposta verso il Sud, portando piogge e venti forti. Il tempo rimarrà instabile almeno fino al giorno della Festa della Liberazione in particolare sulle regioni centrali e settentrionali. Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per domani e dopodomani.

Le previsioni per 23 e 24 aprile

Martedì 23 aprile il vortice freddo continuerà a mantenersi in posizione sulle regioni centro settentrionali mentre l'afflusso di aria fredda che scivolerà sin verso l'Algeria e la Tunisia stimolerà la nascita di una seconda depressione che risalirà gradualmente verso nord dal Mar Libico. Al momento i modelli non ritengono che possa avere un ruolo importante sul tempo della nostra Penisola in quanto destinata prevalentemente alla Grecia. L'instabilità sull'Italia sarà legata al vecchio minimo che porterà ancora dei rovesci e dei temporali sulle regioni centro settentrionali in un contesto climatico più freddo della norma e ancora con neve fino a bassa quota al Nord. Le regioni del Sud dovrebbero restare più protette dall'instabilità salvo una possibile influenza del vortice africano sui settori più meridionali, ancora tutta da valutare.

Mercoledì 24 aprile il vortice freddo si stempererà progressivamente scivolando verso sudest. L'instabilità andrà dunque a raggiungere anche le regioni meridionali persistendo ancora su una parte del Centro mentre il Nord dovrebbe risentire di maggiori spazi soleggiati soprattutto a ovest. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente al Centro e al Nord.