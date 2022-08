Meteo, tornano nuvole e temporali: le regioni dove pioverà

Nuvole, pioggia e anche grandine. Il maltempo sta per tornare sull'Italia o quantomeno su alcune regioni. Come spiegano gli esperti d 3bmeteo "il vortice di bassa pressione che sta portando forte maltempo sull'Europa orientale sarà stimolato a muoversi in moto retrogrado verso ovest da una spinta dinamica dell'anticiclone verso l'Europa centrale. Il minimo si riavvicinerà dunque alla Penisola puntando le regioni centro meridionali".

La Protezione civile per oggi 22 agosto ha diffuso un avviso di allerta gialla per rischio temporali per Calabria, Sicilia, isole Egadi, Ustica, isole Eolie.

La fase più acuta di instabilità secondo 3bmeteo è attesa nella giornata di domani, martedì 23 agosto, quando un vero e proprio fronte temporalesco raggiungerà il medio basso Adriatico transitando poi gradualmente verso le regioni tirreniche. Saranno coinvolte parte delle regioni centrali, soprattutto Lazio e Abruzzo ma non si esclude un coinvolgimento parziale anche delle Marche, poi quasi tutto il Sud a iniziare da Molise e Puglia e poi nel pomeriggio Campania, Basilicata, alta Calabria e dalla sera anche il basso Tirreno. I temporali potranno essere intensi e accompagnati da colpi di vento e grandine. Ci sarà anche un repentino calo delle temperature che finiranno sotto media lungo quasi tutto l'Adriatico.

Il quadro è destinato a cambiare nuovamente tra mercoledì e giovedì quando pioggia e maltempo dovrebbero lasciare spazio a condizioni più tipicamente estive.