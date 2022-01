Meteo, weekend con bordata di freddo su tutta Italia

Weekend con impulso freddo dai Balcani: temperature in calo su tutta l'Italia, neve anche a quote basse, soprattutto sui settori adriatici del Centro-Sud, e gelate al Centro-Nord. Il mese di gennaio è stato fin qui piuttosto avaro in termini di precipitazioni e freddo; ma nel corso del weekend, lo scenario meteorologico è destinato a mutare ancora una volta a causa dell'arrivo sull'Italia di un nuovo impulso freddo proveniente dai Balcani.

Antonio Sanò, de iLMeteo.it, spiega che già da oggi un fronte freddo, pilotato da un centro di bassa pressione attivo nei pressi della Russia, irromperà sull'Italia a partire dalla regioni adriatiche, con possibili nevicate fino a quote basse e un generale calo dei termometri, più avvertibile al Centro-Nord.

Le previsioni per sabato 22 e domenica 23 gennaio

Sabato 22, a causa del continuo afflusso di aria fredda di vicini Balcani, non è esclusa la possibilità di precipitazioni anche a carattere nevoso fino a quote davvero molto basse sui settori adriatici del Centro-Sud, segnatamente su Molise e Puglia, in estensione poi anche a Basilicata e Calabria. L'afflusso d'aria fredda manterrà inoltre su valori molto bassi le temperature, specialmente la notte, quando le maggiori aree di sereno che si avranno specialmente al Centro-Nord costringeranno le colonnine di mercurio a rimanere spesso sotto la soglia del gelo con valori anche di 4-5°C sotto lo zero, con gelate diffuse.

Domenica 23 l'alta pressione si espanderà con sempre maggiore convinzione su gran parte del Paese; qualche pioggia potrà ancora interessare al Sud su Puglia, bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Tornerà inoltre il rischio di nebbie sulla Pianura Padana e la possibilità di nubi basse tra Liguria e alta Toscana.