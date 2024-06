Allerta meteo e nubifragi: le regioni a rischio oggi e le previsioni per tutta la settimana

L'estate si prende una pausa. Nuova perturbazione in transito sull'Italia. Fino a mercoledì, ancora rovesci e temporali, con rischio nubifragi e forti grandinate. Brusco calo delle temperature, anche nell'ordine dei 10-12 gradi.

Da metà settimana in avanti ci sarà un miglioramento, ma l'ultimo weekend di giugno il tempo sarà ancora caratterizzato da un meteo molto incerto a causa di una nuova perturbazione. Per oggi, lunedì 24 giugno, la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione sull'Emilia-Romagna e gialla in altre sette regioni: Veneto, Toscana, Sardegna, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

Le previsioni per tutta la settimana

Oggi, lunedì 24 giugno, e domani, martedì 25 giugno, secondo gli esperti di 3bmeteo.com ci sarà un'instabilità piuttosto marcata sulle regioni centro settentrionali. Rovesci e temporali si alterneranno a brevi spazi soleggiati risultando più intensi e diffusi nelle ore pomeridiane. Ancora una volta i fenomeni potranno risultare intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento. Qualche temporale potrà interessare anche la Sardegna e più isolatamente il resto del Sud.

Mercoledì 26 giugno temporali meno presenti al mattino ma nuovamente diffusi nelle ore centrali su gran parte del Centro-Nord. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo soprattutto al Nord e risulteranno abbastanza in linea col periodo o solo leggermente sopra media. Venti tesi e mari che saranno generalmente mossi, anche molto mossi al Centro Nord.

Tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno il vortice si ritirerà definitivamente verso l'Europa orientale concedendo un maggiore respiro anticiclonico all'Italia. Nella giornata di giovedì qualche temporale potrebbe ancora interessare il Nordest soprattutto nel pomeriggio mentre venerdì il sole dovrebbe interessare gran parte della Penisola. Le temperature torneranno ad aumentare.

Ma non ci sono buone notizie in vista del prossimo weekend (anche se è presto per avere previsioni precise, se ne saprà di più da metà settimana in avanti): un nuovo vortice atlantico potrebbe raggiungere la Penisola riportando condizioni di marcata instabilità al Nord a partire dalla giornata di sabato.

Allagamenti in Lombardia

Ieri una violenta perturbazione meteorologica ha colpito il Bresciano, causando gravi disagi in diversi comuni. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenuti per fronteggiare gli allagamenti e rimuovere gli alberi caduti.