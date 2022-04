Meteo, la beffa arriva nel weekend

Il sole e le temperature in aumento che stanno accompagnando l'inizio della settimana sembrano essere solo un'illusione. Nel weekend che segna l'inizio di maggio la situazione sembra essere destinata a cambiare.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, correnti fredde e instabili di matrice artica potrebbero farsi sentire anche sull'Italia. Fondamentale sarà capire fin a quali latitudini le masse di aria artica riusciranno a spingersi nella loro discesa verso sud. "Nel corso del weekend del primo maggio - dicono - potremmo aspettarci un graduale smantellamento dell'anticiclone dalle nostre latitudini, rimpiazzato da un'area depressionaria generatasi dall'incontro tra le correnti in discesa dal nord Europa e la saccatura mediterranea. E' ancora presto per indicare con esattezza il movimento di tali flussi e le precise conseguenze che si avrebbero sullo Stivale. Ma ad oggi l'ipotesi più probabile consisterebbe in un aumento dell'instabilità dapprima sulle regioni settentrionali ed in particolare sulle zone alpine, poi anche sul resto del Nord e tratti del Centro Italia. Contemporaneamente alcuni disturbi si potrebbero avere anche sulle estreme regioni meridionali, alle prese con la saccatura mediterranea, e tra la fine della settimana e l'inizio di quella successiva anche sul resto d'Italia, se le due figure bariche riusciranno a fondersi in un'unica area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale".

Anche per Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, almeno fino a venerdì 29 il tempo sarà stabile su tutte le regioni con temperature fino a 22-23°C al Centro-Nord e anche 25-28°C al Sud. Tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio la beffa. Al Nord giungerà aria più fresca e instabile dalla Scandinavia che farà peggiorare il tempo sui settori alpini, prealpini e alte pianure con piogge. Al Sud il tempo è destinato a peggiorare per colpa di un vortice nordafricano. Maggio insomma dovrebbe iniziare con la pioggia. Destinato a "salvarsi" il Centro, baciato ancora dal sole. Un'Italia divisa in tre insomma, almeno all'inizio del mese. Una perturbazione più organizzata potrebbe ostacolare ulteriormente la primavera lungo tutto lo Stivale.