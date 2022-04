Le previsioni meteo del 25 aprile

Che tempo ci sarà il 25 aprile sull'Italia? Una zona di alta pressione òunedì cercherà di rimontare dalle latitudini mediterranee verso nord e allontanerà dall'Italia il centro depressionario che attualmente si trova sull'Europa centrale. La giornata, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, comincerà abbastanza soleggiata anche al Centro-Nord, seppur con locali disturbi. Permarrà però una residua circolazione occidentale che attiverà i suoi effetti soprattutto dal pomeriggio, quando si innescheranno alcuni rovesci in prossimità delle zone di montagna, sia alpine che appenniniche, in sconfinamento in serata all'alta Val Padana centro-orientale e parte delle centrali adriatiche, anche in forma temporalesca. Le temperature aumenteranno di qualche grado rispetto a domenica, grazie al maggior soleggiamento, e il tempo sarà più soleggiato ancora una volta al Sud dove si raggiungeranno i valori termici più elevati, anche con locali punte di 25°C. Entriamo un po' nel dettaglio

Meteo lunedì 25 aprile 2022

Ampie schiarite al Nord già ad inizio giornata, salvo addensamenti sulle zone alpine ed appenniniche con alcuni piovaschi sparsi, anche sul Levante Ligure, specie interno. In giornata qualche scroscio di pioggia atteso sulle zone alpine e prealpine, oltre che su quelle appenniniche, e localmente sulla pianura emiliana, in intensificazione in serata quando assumeranno anche carattere temporalesco e sconfineranno alle adiacenti aree di pianura, specie sui settori lombardo-veneti. Sulle regioni centrali iniziali ampie schiarite sulle adriatiche e un po' di variabilità sulle tirreniche con piovaschi sull'alta Toscana. Dal pomeriggio un po' di variabilità che sfocerà in qualche rovescio o locale temporale sui settori interni toscani, marchigiani e sull'Umbria, in locale sconfinamento serale alle coste tra basse Marche e alto Abruzzo. Tempo in prevalenza soleggiato al Sud, salvo un po' di variabilità lungo le zone appenniniche. Temperature in aumento al Centro-Nord, stabili al Sud con punte di 25°C su Materano, Catanzarese e sulla Sicilia orientale. Ventilazione debole o moderata tra sudovest e sudest, rinforzi su Mar Ligure e alto Tirreno.

Secondo gli esperti di iLMeteo.it, il 25 aprile il nostro Paese sarà ancora sotto un'evidente dicotomia sul fronte meteo da Nord a Sud. Mezza Italia infatti dovrà ancora fare i conti con i capricci del tempo che proseguiranno a dispensare piogge sparse e qualche temporale. A farne le spese saranno ancora una volta le regioni del Nord e parte di quelle del Centro per effetto di un vortice ciclonico che da alcuni giorni staziona al di la dell'arco alpino e che sta muovendo il centro motore verso la Repubblica Ceca e l'Ungheria.

La fase più attiva del brutto tempo la registreremo specialmente nella seconda parte del giorno quanto tutto il Nord, parte della Toscana, le Marche e l'Umbria saranno avvolte da una forte instabilità atmosferica carica di rovesci localmente temporaleschi. Ci sarà inoltre spazio per altre nevicate sui reparti alpini a quote mediamente prossime ai 1600/1800m. Di diverso avviso invece le condizioni del tempo sul resto del centro e soprattutto al Sud dove un campo di alta pressione di matrice africana inizia a spingere le sue calde maglie verso l'Italia garantendoci così condizioni atmosferiche ovviamente più stabili.